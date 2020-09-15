【港元定期存款】大新3個月定存息減至1厘 無懼iBond即將推出

▲ 本周首兩個交易天，共有4行調整存息；當中大新減3個月短存息。

季結倒數，港元拆息今天（9月15日）全面上升，但有中小行無懼拆息轉升，反而減港元定期存款息率；相反另有大行卻連續兩天加息。專家預計，以本港仍水浸，料存息暫仍易跌難升，港銀毋須急於加息搶存。新近只得兩行調整存息，包括大新 （02356） 調低3個月短存0.1厘，新息率至險守一厘關。可是，東亞 （00023） 卻兩連加，把138天（約4.6個月）的年息累升0.02厘，新報0.76厘。

大新的3個月港元定存最新年息，雖媲美通脹掛鈎債券（iBond 2020）的一厘「包底息」，但其門檻要500萬元才享此息率。要是只以較低銀碼上車，由廿萬元起，大新的3個月年息更只得0.8厘，跑輸iBond。

較短期的港元定存年息，料較iBond的保證息率高，詳情可看下圖

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綜觀上周才勇於加息的大新，更一面倒「獨加」，曾把3個月短存累升0.3厘，至1.1厘；然而，不足一周又再減息。3個月高息榜方面，榜首仍是工銀亞洲的10.8厘，緊接其後是中銀香港 （02388） 的4.3厘，以及工銀亞洲的4.2厘。

銀行會否掉頭加息 還看3大變數

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆指，本港仍水浸，金管局於一日內兩度接錢31.01億元，令本周四（17日）總結餘驟升至2,094.13億元；可能最快到本月底，再突破2,100億元新關，而一個月港元拆息今天微升至0.4厘，惟葉澤恆預計，由現時至季結，料與樓按掛鈎的拆息不會升穿0.5厘。至於同業會否掉頭加存息，取決於3大變數，包括︰

●螞蟻集團IPO︰投資界緊盯本周五（18日），因內地媒體指，史上集資王螞蟻集團的A+H股上市，當天在中證監上會審批，憧憬最快10月中跨境兩地掛牌，當中港股傳集100億美元。

而現正招股的樂享互動 （新上市編號︰06988） 孖展火熱，但只是細價股；該股於下周二（22日）凍資回籠，下周三（23日）掛牌。

●聯儲局議息︰本周四（17日）聯儲局議息後的記者會，全球聚焦聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）就經濟前瞻及通脹等，會否有更多啟示，變相對港息亦有影響；

●虛銀會否再搶高息︰港產獨角獸滙立銀行（WeLab Bank），於上周三（9日）突腰斬兩個月年息9.8厘，原本是市面第2大高息；可惜每日只有50個名額的「小巴」，開出首日因「死機」即叫停，令本來是持續22天至9月底的特惠息急煞停。要是上述超高息再推，屆時可能令傳統銀行為要迎戰iBond ，以及虛銀再出招的兩大戰綫，而作加息攻防戰。

此外，綜觀本周首兩天，暫有4行調整存息，包括招商永隆於昨天（14日）全綫加短中長息；當中加幅最多是兩年期，勁升0.3厘，致令超長息至重上一厘大關，跟iBond的「包底息」看齊。

東亞及華僑永亨則上調短存息，華僑永亨加3個月年息0.1厘、至0.54厘；惟難以挑戰同期的10.8厘「高息王」。那邊廂，大新卻減息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪