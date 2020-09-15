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【阿里巴巴9988】阿里傳明日發布新業務 熱傳為智能工廠平台迅犀

股樓投資 20:53 2020/09/15

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內地媒體報導，向來喜好以動物形容旗下業務的阿里巴巴(09988)，近日向外界發出活動邀請函，函上明言「9月16日阿里巴巴動物園，有新動物出沒」。市場傳出，阿里將於明日的發布會，對外披露已籌劃三年的新業務，智能工廠平台「迅犀」的機會高唱入雲。阿里今日收報267.4元，跌0.3%。

【港股追蹤】UNIQLO母公司迅銷應網購需求 於大阪建自動化工廠   詳情請看【下一頁

【限聚令放寬】逾兩月首次無本地確診個案 九倉置業30元可低吸   詳情請看【下一頁

消息指，迅犀由淘寶業務部門研發，現僅向個別淘寶賬號開放。外界估計，迅犀業務性質近似新零售業務或新製造業務  。有傳天貓淘寶總裁蔣凡，將是迅犀的負責人。該公司註冊資金達3000萬美元。

4年前，阿里創辦人馬雲首次提出「五新」，包括新零售、新金融、新製造、新技術及新能源，其中盒馬鮮生及螞蟻集團，分別代表了阿里的新零售及新金融業務。

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撰文 : 李尚毅

經濟 阿里巴巴－SW（09988）

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