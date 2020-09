中毒後首貼照片 俄羅斯反對派仍冀盡快回國

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼(Alexei Navalny)上月中毒後被送往德國就醫,他周二分享在醫院與家人的合照。納瓦爾尼表示,如今毋須儀器輔助呼吸,並準備情況好轉後盡快返回俄羅斯。

納瓦爾尼在Instagram貼出與妻子和兩名孩子的合照,並寫上:

「嗨,這是納瓦爾尼,我掛念你們。我仍然做不了甚麼事,但我昨日一整天都可以自行呼吸,確實靠自己。」

(Hi, this is Navalny. I miss you all, I can still hardly do anything, but yesterday I could breathe all day on my own. Actually on my own.)