中毒後首貼照片 俄羅斯反對派仍冀盡快回國

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）上月中毒後被送往德國就醫，他周二分享在醫院與家人的合照。納瓦爾尼表示，如今毋須儀器輔助呼吸，並準備情況好轉後盡快返回俄羅斯。

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納瓦爾尼在Instagram貼出與妻子和兩名孩子的合照，並寫上：

「嗨，這是納瓦爾尼，我掛念你們。我仍然做不了甚麼事，但我昨日一整天都可以自行呼吸，確實靠自己。」

（Hi, this is Navalny. I miss you all, I can still hardly do anything, but yesterday I could breathe all day on my own. Actually on my own.）

納瓦爾尼上月20日在西伯利亞中毒不適，輾轉被送到德國柏林就醫。德國政府表示，3個國家的實驗室都確認，納瓦爾尼是中了蘇聯製神經毒劑諾維喬克（Novichok）。

包括德國在內的多個西方政府均要求俄羅斯解釋。俄羅斯政府則稱，這是無理指控，又要求德國提交所掌握的資訊。

《紐約時報》引述德國官員指，納瓦爾尼曾經跟德國檢察官對話，表明希望在康復後盡快返回俄羅斯。

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責任編輯：陳啟賢