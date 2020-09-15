【美股焦點】App Store抽30%「蘋果稅」惹爭議　蘋果更新App審核指南

▲ 蘋果更新了其App Store指南，明確了應用內購買的抽佣。

蘋果（美︰AAPL）近日與騰訊 （00700） 有份投資的Epic Games，因針對App內付費抽佣問題而iOS系統而鬧翻，引發市場關注。有不少入亦加入聲討蘋果，斥其憑藉對iOS掌控壟斷市場。面對外部壓力，蘋果最近更新了App Store審核指南，修改了應用內購、雲遊戲等方面的政策。

目前，蘋果會對應用程式內的付費抽取約30%的佣金，由於佣金水平甚高，不少應用程式開發者稱此為「蘋果稅」。Epic Games此前為了避開蘋果稅，在旗下遊戲植入了繞過蘋果的支付渠道，因而與蘋果鬧翻，遊戲亦遭到下架。

Facebook總裁朱克伯格此前亦曾批評蘋果壟斷，詳見【下一頁】

放寬蘋果稅？

在新指指南中，一項更改適用於亞馬遜Kindle和Netflix等內容訂應用程序，這些程序能通過提供有限的「閱讀器」體驗能夠繞過Apple App Store的費用。簡言之，即使用戶創建帳戶並在其他地方付款，也可以登錄iOS應用程序閱讀其訂閱中包含的電子書或電影。

另外，一些企業用的應用程式，及「個人對個人」的應用程式，也可以繞過蘋果在第三方渠道進行付費。

開放雲遊戲政策

按照更新後的App Store審核指南，蘋果新增了如何處理雲遊戲應用程式，例如微軟的雲遊戲服務和Google Stadia。此前微軟因為App Store政策問題而未有在iOS上推出其雲遊戲服務。

蘋果將允許這些服務在其App Store上運行，只要該服務提供的每個遊戲版本都分別提交給蘋果的App Review進行審查並。

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編輯︰侯景成