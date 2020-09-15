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【電競產品】三星曲面電競顯示器登場　Odyssey G9 49吋無死角遊戲體驗

科技 20:30 2020/09/15

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三星（Samsung）剛發布新款Odyssey曲面電競顯示器系列，主打1000R曲面屏幕技術。

電競熱潮延續，加上數月來在家抗疫擴大遊戲需求，電子產品品牌亦持續推出新產品吸客。三星（Samsung）剛發布新款Odyssey曲面電競顯示器系列，主打1000R曲面屏幕技術，旗艦主打Odyssey G9配備49吋屏幕，大幅加強遊戲體驗。Odyssey G9於9月24日發售，定價14,980港元。

＞＞【華為禁令】915禁令生效　科企相繼停止供貨予華為

＞＞【PS5】傳PS5調低主機售價　只為對抗Xbox

曲面屏幕愈來愈流行，而三星首度將1000R曲面屏幕技術應用至電競顯示屏，推出Odyssey G9（49吋）、G7（27吋、32吋）以及G5（27吋、32吋）數款型號，稱以最貼近人類視覺曲率的弧度，以強勁包圍感讓玩家能清晰一覽遊戲畫面，讓玩家感受沉浸式互動體驗，同時減少眼睛疲勞。

Odyssey電競顯示器圖片

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設計方面，Odyssey G9、G7及G5外形均以未來科技感為元素，G9以陶瓷白色為主、G7及G5則以霧面設計。G9與G7均以流線造型帶出流線風格，配合機背的Infinity Core Lighting設計，提供顏色與照明效果變化。除G9於24日才正式發售，其餘型號現已有售，產品參考售價見表：

Odyssey G9（49吋） 14,980元
Odyssey G7（32吋） 6,280元
Odyssey G7（27吋） 5,580元
Odyssey G5（32吋） 3,380元
Odyssey G5（27吋） 2,880元

另外，由即日起至9月23日，三星提供網上預購優惠，網上購買Odyssey G9（49吋）可獲贈Logitech無線遊戲滑鼠、鍵盤以及遊戲耳機，總值4997元。

記者：周俊霖

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