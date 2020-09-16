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【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？

環球政經 12:32 2020/09/16

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月入愈高生活質素理應愈好，但生活態度應如何？有網民出帖指，現時有一個月供1.3萬元的自住單位，沒有女朋友，問一眾網民月入5萬元的生活態度應如何。

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有網民斬釘截鐵回應指，生活態度與月入1.5萬元的時候相若。也有網民指，月入1萬時戴精工錶，直到現時都是戴同一隻錶，「唔計供樓，消費完全冇增加過。」

有過來人表示十分同意，指自己現時月入7萬至到10萬元，反而變得辛苦，因為工作增加，「以前搵少啲得閒可以打下機，逢星期六日可以放假，其實心情會好過依家。」唯一的不同，是現時到餐廳用餐可以不看價錢牌，餘下的則與之前相若。

有網民分享自己的開支，其中有人月入5.7萬元，1.45萬元供樓、1.2萬元家用、4,000元水電煤管理費、1萬元留作消費，餘下便留作投資。有人的分配則為1.2萬元租金、8,000元父母家用、8,000元家庭使費、4,000元工作需要的外出用餐及交通，「一個月得返18k剩。仲未計其他娛樂、慶祝、有時睇下醫生、交稅。」幸好一年投資成功獲利20萬元，才有錢儲。

另有人回應指，若月入5萬元，但家庭只有一人工作，應剩下的不多，「應該兩個5萬先有點態度」。

 

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責任編輯：楊子瑩

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