【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票

華人社會觀念當中磚頭一定最保值，但如果有人告訴你，租樓其實比買樓更精明，各位讀者又有何想法？有網民在討論區分享朋友經歷，故事中的兩夫妻正正奉行只租不買。

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樓主朋友一家三口住紅磡，夫妻二人月收入為二萬八，還要供養雙親。二人本來有370多萬現金做首期，供一個約300多呎的細單位，樓齡約四五十年樓齡單位，但二人不願生活在過迫的住宅生活，因此放棄。

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現時二人租住實用面積為580呎單位，樓齡月50多年，2房2廁，大廳間隔四正，廚房也有一定空間，唯獨是2個廁較小。此外，由於一層兩伙，所以大單邊單位不用望樓景，而且多窗光綫充足，下午五六點都不需要開燈。租金每月17500全包。雖然旁人指二人租樓長遠來説相當不划算，但二人均認爲做人最重要是活在當下開心過每一天，另外有一筆現金可以投資股票錢搵錢，樓主就問網友對他朋友的選擇有何看法？

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責任編輯：翁嘉陽