【長情業主賣樓】太古城屢錄長情業主沽貨 3房累減292萬易手 持貨41年升值46倍

疫情進一步紓緩，二手交投持續活躍，太古城本月交投量回升，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城9月暫錄得22宗成交，平均實用呎價19,150元，日前屋苑單日再錄2宗成交，其中一宗為長情業主沽貨個案。

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上述成交為太古城夏宮閣高層H室，實用面積702平方呎，屬3房間隔，向西北，望內園景，附有雅緻裝修。業主去年7月放盤，叫價1,700萬元，今年2月再減至1,500萬元，9月時減至1,460萬元，最終以1,408萬元將單位市價易手，單位累減近292萬元，折合平均實用呎價20,057元，較屋苑平均成交呎價19,150元仍高1.7%左右。

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趙鴻運指，買家為外區用家。原業主於1979年8月以29.98萬元買入單位，持貨41年，帳面獲利1,378.02萬元，單位升值近46倍。

除以上成交外，太古城日前也錄得一宗長情業主沽貨個案，成交為太古城為洞庭閣中層Ａ室單位，單位實用面積約為545平方呎，為兩房間格，並獲同區用家垂青，加上單位樓價低於千萬元，銀碼吸引，故議價約40萬元後，以約910萬元成交，折合實用呎價約為16,697元，建築呎價約為14,197元。據悉，原業主於1977年僅以約14.2萬元購入上述物業，持貨約43年，是次轉手帳面獲利約895.8萬元，物業升值約63倍，較以上夏宮閣高層H室3房的單位升值46倍還要驚人。

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記者：陳詠妍