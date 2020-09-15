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【中小企融資擔保】百分百擔保貸款優化　港銀表示歡迎　中銀：已批4700宗

即市財經 19:54 2020/09/15

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「百分百擔保特惠貸款」優化，多間銀行對措施表示歡迎。

財政司司長陳茂波宣布，優化按證保險公司旗下「中小企融資擔保計劃」下「百分百擔保特惠貸款」，分別將貸款金額上限調高至500萬元，同時延長貸款擔保期至最長5年。

按證保險公司宣布，「百分百擔保特惠貸款」的每間企業最高款額，由6個月提高至12個月僱員薪金及租金的總和或500萬元（以較低者為準），並將整體信貸保證承擔額由500億元提升至700億元。最長還款期由3年增至5年。新措施周五（18日）起接受申請。

多間大型港銀對措施表示歡迎。滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，截至8月份滙豐已處理逾4,000宗「百分百擔保特惠貸款」申請。

中銀香港 （02388） 累計批出超過4,700宗「百分百擔保特惠貸款」，協助客戶提取貸款累計超過70億元，涵蓋各行各業。

恒生銀行 （00011） 商務理財業務總監陳紹樂表示，自「百分百擔保特惠貸款」推出以來，恒生已累計批出超過40億元相關貸款。

全新企業客戶今年底前，在恒生申請「百分百擔保特惠貸款」，可享特快開戶安排及豁免所有開戶行政費。

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編輯：趙穎妍

金融機構 保險公司 陳茂波 財政司 香港按證保險有限公司 金融 銀行 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

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