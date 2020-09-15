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林書豪拒與CBA北京首鋼續約 再追逐NBA夢想

環球社會熱點 19:53 2020/09/15

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美籍華人林書豪上季效力CBA（中國職業籃球聯賽）北京首鋼隊，但他決定放棄與首鋼續約，並於周二表示，仍然懷有NBA（美國職業籃球聯賽）夢想，希望再在這個全球最高水平的職業聯賽打籃球。

現年32歲的林書豪在微博發布短片，宣布今年不回北京首鋼。他表示，北京首鋼對待他非常好，給他全部想要的東西，但他還有NBA夢想，想趁還有時間打籃球時去追夢。

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林書豪續指，他為此思考了4星期，近2至3星期更一直睡不好，每日清早4、5時便起床，形容離開北京首鋼是他人生最難的決定。

他表示，跟親友分享這個決定時，他還哭了，形容在北京首鋼效力的一年是特別的，他永遠不會忘記，又指北京首鋼球迷令他很感動。

林書豪上季以外籍球員身分，稅後300萬美元天價加盟北京首鋼，平均上陣時間近33分鐘，場均取得22.3分、5.7個籃板與5.6次助攻，並帶領北京首鋼殺進季後賽4強。

雖然分道揚鑣，北京首鋼仍送上美言，形容林書豪在場上以出色籃球智慧組織進攻，帶領球隊走向勝利，他的追求和精神是值得所有人尊敬，球隊理解和尊重林書豪決定，期待雙方有機會再續前緣，又稱「我們永遠是一家人」。

責任編輯：陳啟賢

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