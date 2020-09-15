  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 20:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】UNIQLO母公司迅銷應網購需求 於大阪建自動化工廠 

股樓投資 19:59 2020/09/15

分享：

疫情之下，網購需求應運而生。UNIQLO母公司迅銷（06288）正在大阪茨木市興建自動化工廠，以應付日本西部的網購需求。工廠將於10月落成，投資金額達數百億日元。預料工廠建成後，將擴大可於3日內送貨到府的地區。

【限聚令放寬】逾兩月首次無本地確診個案 九倉置業30元可低吸   詳情請看【下一頁

【騰訊700】傳騰訊選址新加坡 建新基地從事國際業務   詳情請看【下一頁

除東京及大阪外，迅銷又計劃斥資總額1,000億日圓，即約70億元在中國、東南亞和美國蓋自動化倉庫。另外，公司亦力推「點擊提貨」服務，讓消費者在線上商店消費後，到附近實體店取貨。

迅銷計劃提高日本市場的電子商務銷售額佔比，目標是由上年度的10%，提升至30%。海外業務方面，截至2019年8月底網購在大中華區佔比約兩成，較日本高一倍。可見，線上商店將成迅銷聯繫海外顧客的重要渠道。

因應網上購物的潮流，現時UNIQLO投放在電子商務的資源已超越實體商店。公司正改變物流配送，及加大投資，以拓展日本、中國、東南亞及美國等地的電子商務業務。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 趙家盈

FAST RETAIL－DRS（06288） 經濟

上一篇文章

【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票

下一篇文章

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】萬多元做雲南「小香港」業主 買來養老過小鎮平淡生活？
【網民熱話】萬多元做雲南「小香港」業主 買來養老過小鎮平淡生活？
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【買樓上車】「90後」情侶搵盤搵到入元朗　見筍盤即入市　「無樓睇」都照買
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【新股IPO】樂享互動6988抽唔抽？認購前不可不知的五件事
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【理財智慧】「136」儲錢法儲第一桶金？　港人月入中位數年儲68400元！
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元
【新股IPO】明源雲909明日起招股　入場費約16666元