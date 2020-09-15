【港股追蹤】UNIQLO母公司迅銷應網購需求 於大阪建自動化工廠 

疫情之下，網購需求應運而生。UNIQLO母公司迅銷（06288）正在大阪茨木市興建自動化工廠，以應付日本西部的網購需求。工廠將於10月落成，投資金額達數百億日元。預料工廠建成後，將擴大可於3日內送貨到府的地區。

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除東京及大阪外，迅銷又計劃斥資總額1,000億日圓，即約70億元在中國、東南亞和美國蓋自動化倉庫。另外，公司亦力推「點擊提貨」服務，讓消費者在線上商店消費後，到附近實體店取貨。

迅銷計劃提高日本市場的電子商務銷售額佔比，目標是由上年度的10%，提升至30%。海外業務方面，截至2019年8月底網購在大中華區佔比約兩成，較日本高一倍。可見，線上商店將成迅銷聯繫海外顧客的重要渠道。

因應網上購物的潮流，現時UNIQLO投放在電子商務的資源已超越實體商店。公司正改變物流配送，及加大投資，以拓展日本、中國、東南亞及美國等地的電子商務業務。

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