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【Good Food,Good Mood@iM網欄】逆市開業 意大利餐廳Palco登陸海港城

名人薈萃 07:03 2020/09/21

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疫情重創全球經濟，在不同的限聚令下，零售及餐飲業首當其衝，不少食肆忍痛結業，止蝕離場。逆境中，有一位廚師本著大無畏精神逆市開業，選址租金高昂的海港城海運大廈，他就是意大利餐廳Palco 的行政總廚劉銘佳（Ken）。6年前首次到訪位於灣仔的Palco，當時我還是二字頭，想趁早累積多一點不同範疇的經驗，故離開了任職多年的酒店及餐飲業，投身辦公室在灣仔的一所公營機構。Palco給我的印象一向是純粹、踏實、不花巧、真味道，還有就是金牌經理人黃柏高的餐廳，以及低調的名人飯堂。最近聽聞灣仔Palco結業並轉戰海運大廈，身為海港城辦公室租戶一員的我當然躍躍欲試。

踏進Palco 2.0，整體感覺不俗，高樓底令空間感大增，環繞全餐廳的大型落地玻璃窗把戶外日光帶進室內，面向全港最值錢的維多利亞港海景，天氣好的日子確實令人感到心曠神怡。

打開餐牌，午市套餐價錢合理，三道菜盛惠398元+10%。前菜方面，我與靚靚同事B分別選了「煙三文魚配椰菜花慕絲及溫泉蛋」及「法國乳鴿髀沙律」。前者底部有一隻62度慢煮溫泉蛋，上面的煙三文魚產自蘇格蘭，油分豐腴，帶有淡淡煙燻香味，頂部有一些經烘焙的黑白芝麻及脆鯷魚乾，拌勻微暖的椰菜花慕絲來吃份外窩心。後者的法國乳鴿腿先慢煮，再微微煎香，入口十分嫩滑香口，但呈L形的鴿腿讓女士吃起來有點「論盡」，其中一支骨往往會碰到面珠，我們還笑言吃此菜式會「揩」花妝容呢！

主菜方面，我們的選擇是「北海道帶子意粉」及「香煎加拿大豬鞍」。Palco是意大利餐廳，pasta當然是穩陣之選，帶子火喉剛好，不會太老，整體溫度夠熱是抵讚之處。煎豬鞍的肉質尚算嫩滑，墊底的意大利白豆略帶溫和堅果風味，「粉粉」的質感配上gravy肉汁更加好吃。

甜點「芒果拿破崙」不過不失，足夠為繁忙的工作日添上一點甜。Last but not least，全餐飯最令我滿意的是service，由入門口量體溫到帶位到上菜時的細心講解，所有服務員都是笑容滿面（雖然帶了口罩，但眼睛會笑），聲線輕柔適中，今時今日咁嘅服務態度最好不過。

作者_Carmen Ko簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen

欄名 : Good Food, Good Mood

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