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馬來西亞青年電話被偷 尋回發現馬騮Selfie

環球社會熱點 19:37 2020/09/15

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馬來西亞青年尋回手機時發現馬騮自拍照。

馬拉西亞有名20歲的青年，一覺醒來發現手機被偷，尋回時發現手機全是「大賊」的自拍照。這名「大賊」原來是一隻貪吃的馬騮。

馬來西亞青年Zackrydz Rodzi在Twitter上發布一條影片，顯示馬騮嘗試吃掉電話，隨即在社交媒體上引起迴響。

他分享，有天一覺醒來，發現自己手機「消失」了。一天後，父親留意到屋外有馬騮，再跟著手機鈴聲，在家附近的叢林中發現手機。

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尋回手機後，父親開玩笑指，相冊中說不定有賊人的照片。結果Rodzi一打開，發現裡面全是馬騮自拍，也有馬騮掌鏡拍下的樹木、樹葉照片。

馬騮自拍不是首次。2011年，是印尼叢林中的馬騮火影忍者（Naruto），在蒙茅斯郡（Monmouthshire）拿到攝影師英國攝影師斯萊特（David Slater）的相機，為自己留倩影。

斯萊特認為，他擁有這些圖片的搬遷，但動物權益慈善機構認為，火影忍者應該因此受益。雙方在2017年展開為期兩年的法律訴訟。後來斯萊特同意，將未來從該批圖片的25％收益捐給印尼保護火影忍者和其他獼猴的慈善機構。

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責任編輯：葉芷樺

常見動物種類 馬來西亞

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