【華為禁令】中芯國際已向美方提申請　繼續供貨華為

▲ 外媒透露，中芯國際已依照禁令規定，向美方提交申請，並繼續供貨予華為。

美國今（15日）正式對華為實施升級版禁令，防止華為透過第三方採購，並封殺所有涉及美國技術的晶片供應予華為。外媒透露，中芯國際已依照禁令規定，向美方提交申請，並繼續供貨予華為。

>>>【華為禁令】915禁令生效 科企相繼停止供貨予華為

>>>【華為禁令】華為寬限期死線將至 專家料零件短缺或降低產品水平

華為禁令正式實施後，若企業向華為供應美國技術產品前，必須先向美國當局申請許可證。財聯社引述中芯國際指，該企已向美方申請繼續供貨華為，並重申會嚴格遵守相關國家和地區的法律規定。

而之前台積電、高通、聯發科等廠商，就已經向美國商務部提交許可申請，但目前美國商務部仍未向任何公司發放向華為供貨的通行證。

早前有分析認為，華為的晶片及零件在禁令實施後，或會出現短缺的問題。台灣國防安全研究院學者蘇紫雲也表示，華為或只能找到較低階的替代零件。但會降低產品競爭力，甚至是回到10年前的產品水平。

華為消費者業務CEO余承東則表示，要打造完全自主可控的半導體產業鏈，並非一蹴而就之事。但華為也會積極開發全場景應用的完整平台工具鏈與生態，迎接禁令帶來的挑戰。

了解更多華為相關新聞，請按【下一頁】

責任編輯：曾曉汶