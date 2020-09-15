  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 20:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為禁令】中芯國際已向美方提申請　繼續供貨華為

科技 19:32 2020/09/15

分享：

外媒透露，中芯國際已依照禁令規定，向美方提交申請，並繼續供貨予華為。

美國今（15日）正式對華為實施升級版禁令，防止華為透過第三方採購，並封殺所有涉及美國技術的晶片供應予華為。外媒透露，中芯國際已依照禁令規定，向美方提交申請，並繼續供貨予華為。

>>>【華為禁令】915禁令生效　科企相繼停止供貨予華為

>>>【華為禁令】華為寬限期死線將至　專家料零件短缺或降低產品水平

華為禁令正式實施後，若企業向華為供應美國技術產品前，必須先向美國當局申請許可證。財聯社引述中芯國際指，該企已向美方申請繼續供貨華為，並重申會嚴格遵守相關國家和地區的法律規定。

而之前台積電、高通、聯發科等廠商，就已經向美國商務部提交許可申請，但目前美國商務部仍未向任何公司發放向華為供貨的通行證。

早前有分析認為，華為的晶片及零件在禁令實施後，或會出現短缺的問題。台灣國防安全研究院學者蘇紫雲也表示，華為或只能找到較低階的替代零件。但會降低產品競爭力，甚至是回到10年前的產品水平。

華為消費者業務CEO余承東則表示，要打造完全自主可控的半導體產業鏈，並非一蹴而就之事。但華為也會積極開發全場景應用的完整平台工具鏈與生態，迎接禁令帶來的挑戰。

了解更多華為相關新聞，請按【下一頁

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【中芯國際】調查機構：中芯制裁月底實施　非美系設備商或受惠
2020/09/11
【中芯國際】調查機構：中芯制裁月底實施　非美系設備商或受惠
【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援
2020/09/10
【華為開發者大會】鴻蒙2.0公測版登場　余承東：明年手機全面支援
【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板
2020/09/09
【華為困局】華為供應鏈打斷　三星LG停供高階智能手機面板
【華為禁令】禁令下周生效　華為與三星、SK海力士交易破局
2020/09/09
【華為禁令】禁令下周生效　華為與三星、SK海力士交易破局
華為 產品 中華人民共和國商務部 國防 美國 台灣 台積電 晶片

上一篇文章

【每日焦點】黑客攻擊成角力工具　網絡資料外洩風險高

下一篇文章

【金融科技】應科院夥香港大學　豐富本地FinTech人才實戰經驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】蘋果三星爭崩頭　iPhone 12、Galaxy S20 FE即將面世？
【每日焦點】蘋果三星爭崩頭　iPhone 12、Galaxy S20 FE即將面世？
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【iPhone 12】新iPhone傳下月23日出貨　Pro版延至11月開賣
【海關擺烏龍】OnePlus Buds被誤認山寨AirPods？貨品遭美海關扣查
【海關擺烏龍】OnePlus Buds被誤認山寨AirPods？貨品遭美海關扣查
【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？
【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12開始量產　正式發布要等下個月？
【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料
【數據洩漏】深圳公司數據庫外洩　揭收集全球240萬人資料
【5G網絡】SmarTone推5G家居寬頻服務　月費$148
【5G網絡】SmarTone推5G家居寬頻服務　月費$148