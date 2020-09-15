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【地產人地產事@iM網欄】 地產代理的經典宣傳

名人薈萃 19:28 2020/09/15

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百曉生有個很特別的嗜好，就是喜歡看地產鋪的display。常常都覺得行家們很天馬行空和別出心裁。有一些用詞竟然也可以用來形容樓盤，真的很利害。

有一些廣告是大家都記憶猶新的，例如這一個：窮人恩物。 當年引起很大爭議。時間倒回8年前，當年樓市開始起飛，百物騰貴，市區已經很少有接近400萬左右的樓盤，有荃灣的地產代理找到一個410萬的樓盤，用[窮人恩物]來招攬生意。結果一出這廣告，弄得全城皆知，把大家貧窮的定義重新設立，當時很多網上評論說自己連窮都沒有資格，這廣告堪稱經典。

及後，又有一個新的經典廣告出現～基督徒之選。這個真的很有創意，其實該樓盤是一個凶宅，而傳統中國人都很害怕鬼神，大部份人都不會刻意選擇購買凶宅，除了特定不怕鬼神的宗教人氐。這廣告精彩在於一點即明，一針到肉，既不存在任何貶意之餘，更有一種香港人的創意和幽默感在其中。

業主求死，但求痛快。我覺得這個真的很黑色幽默，只是很多客人都真的很喜歡聽到這些，覺得業主等錢洗，價錢基本上可以任你宰割。

也有一些是很貼近時事的，例如在新冠肺炎疫症初期，有一個廣告是：肺炎確診價。這其實包含了香港人一個願望，如果沙士重臨，我就一定瞓身買樓。當然，沙士暫時不來，甚至乎今次疫症都過了八九個月，還沒看見大幅減價的案例。

其實，吸睛的廣告真的對銷售是有幫助。但我們地產代理真的要保持一個將心比己的心，不要用一些假盤和超低價錢去吸客，這對行業來說真的不健康。

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作者_百曉生簡介：

外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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欄名 : 地產人地產事

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