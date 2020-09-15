【櫻淘魔法棒@iM網欄】污垢太多好頭痕？　油漆填補法清潔瓷磚縫隙平靚正

在我們日常生活中，我們經常會遇到這些問題，就是不管是客廳還是洗手間，地面上的瓷磚縫隙隨著時間的長久，就會變黃變黑的狀況，有礙觀瞻。我家就地板就是鋪了白色地磚，時間一長，就會出現縫隙堆積了灰塵及變成的情況。

雖然坊間有很多清潔瓷磚縫隙的方法，我們亦試過很多種，剛清潔時效果都不錯，但很快又打回原型。我們最近就嘗試了一個新的方法，基本上就是最傳統的方式，油漆填補法。

因為瓷磚的縫隙內通常會藏納大量污垢，首先將瓷磚內變黑的縫隙清走，在原有的縫隙位置，重新塗上白油，然後再把多餘的部份摌去，平靚正的方法就可以有煥言一新的效果，而且還可以保持一段時間。

價錢:

人民幣40元，一桶一公斤。

運費: (按派寶的參考)

兩公斤的運費大約17.8元。 具體需要看貨物入倉庫的包裝尺寸和重量。 住宅需要加收20元地址附加費，總運費大約37.8元。

以下是坊間不同的清潔瓷磚縫隙方式:

自家調制的清潔劑

清水600毫升、兩瓶蓋白醋（礦泉水瓶蓋）、一瓶蓋肥皂粉、三瓶蓋酒精、半瓶蓋蘇打粉。

除霉劑啫喱

先用乾布擦乾發霉處，像擠牙膏一樣完全覆蓋發霉處，等待8-10小時，再用乾布擦去殘留物。如果是嚴重霉菌可使用多次。只需20元不到，就能去霉防霉，可以一試。

牙膏

白色的牙膏可以清除隙縫上的小斑點。只需使用軟刷即可。對於矽膠部分，刷洗後請盡快用清水沖洗乾淨，否則牙膏會變乾。與清潔劑不同的是，牙膏的顆粒非常精細，故可以清理得更加乾淨。但是，這個方法並不推薦於矽膠的清理。

白醋和檸檬酸

白醋是一個偉大的脫鈣劑以及清除黴菌的東西。然而，它有兩個缺點：首先，它的酸性，不適用於一些材質，例如：天然石材和矽膠。第二，它容易附著在強石灰質上，這特別受黴菌喜愛。

若想清除因鈣所產生的水垢，白醋是非常適合用來當清潔劑。至於矽膠，應該使用檸檬酸。檸檬酸可以是液體或粉末的形式，將其與水和少許清潔劑混合物，然後倒入噴霧罐，將其噴在黴菌處，一會後，徹底沖洗。

小蘇打粉

小蘇打粉是最常用來清潔隙縫的東西。用3：1的小蘇打粉和漂白水調成糊狀，然後塗抹在黴菌處，靜待幾分鐘後，再擦一次。漂白水只能驅除真菌，但不能去除孢子。

雙氧水

雙氧水也是另一樣清潔隙縫的好幫手。將倒在髒污或黴菌處，五分鐘後再刷洗。雙氧水不僅對塑膠有極佳的清潔力，且在環境和健康方面也不會帶來不良的結果。

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作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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