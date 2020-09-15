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【營人物語@iM網欄】低脂不等如低鈉　食烏冬揀錯牌子也有機會鈉超標

名人薈萃 20:23 2020/09/15

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週末，我和Mary相約到超市逛逛，Mary問：「早前在家經常吃即食麵，各大品牌的即食麵幾乎通通都給我吃過了。你看！肚腩亦即時現形！我改吃烏冬好嗎？烏冬是否較健康不會致肥？」

我回應：「當然好！相比即食麵，烏冬不經油炸，脂肪含量低，絕對較即食麵健康；不過選擇烏冬時也要注意高鈉陷阱。」

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Mary很驚訝：「烏冬屬高鈉嗎？但我不覺它的味道鹹呢！」

我再解釋：「烏冬一般常會加入鹽份作為調味、起筋以及防腐作用。以一人份量的烏冬計算，某些牌子的烏冬可含高達1000毫克鈉質，再加上調味粉或湯底，鈉質隨時可超出每日建議攝取量的上限。」
 
根據世界衛生組織建議，成年人每日攝取鈉質不宜多於2000毫克，即相等於約1茶匙鹽。攝取過量鈉質可導致水腫，長遠更會增加患上高血壓、心臟病、腎病和骨質疏鬆症的風險。常見的高鈉食物包括調味料如豉油、鹽、蠔油等、醃製食物如咸魚、雪菜、火腿、香腸等；另外，薯片、餅乾，甚至麵包亦屬高鈉食物。

相關文章：【營人物語@iM網欄】空腹吃荔枝會中毒？食荔枝都要有節制！
 
「然而，市面上亦有低鈉烏冬，購買時宜留意營養標籤，比較一下不同牌子的鈉含量。根據衛生署指引，每100克食物中，納含量少於120毫克屬低鈉食物，可以此作參考。」

我再補充：「還有一點，烏冬的碳水化合物含量相對較多，例如一個急凍讚岐烏冬含約75克碳水化合物，即接近兩碗白飯的含量；所以，想要減磅瘦身的話，應同時注意進食份量，以免因多吃反致肥胖，同時應配搭蔬菜以及豐富蛋白質食物如雞蛋、海鮮或肉片，以達致營養均衡。」
 
Mary沾沾自喜說：「我想我也並非胖了，只是多吃鈉質而導致水腫吧！」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介

· 澳洲註冊營養師（A.P.D）

· 現任「尚營坊」註冊營養師

· 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗

· 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人

· 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識

· 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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撰文 : 盧綺欣（Yanbie）

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