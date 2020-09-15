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債王格羅斯： 如非羅賓漢 投資者應著眼防守

股樓投資 19:21 2020/09/15

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債王格羅斯 (Bill Gross) 建議投資者進行防禦性操作，並將資金轉移至早前避開的行業，如煙草、銀行外國的上司公司（編按：美國以外的公司）。

他在七月發表的報告中提到，「除了新冠疫苗就沒了，全球任何地方都只能賺很少錢。」他又對美國經濟前景表達擔憂：「就算不是全部，至少大部分美國財政刺激措施（的效用）已經完結了。」

美股燃起新股熱?有邊隻一以炒?【下一頁

他認為如果持續將資金注入經濟體內，美國赤字或會高達 5萬至6萬億美元。如此按「不可接受的比例」持續量化寬鬆，利率或會下降至低於目前水平。5年期美國通脹掛钩債券 (TIPS) 可能會下降至-180個基點至-230個基點。

「如果自問不是炒即日鮮的『羅賓漢』，應買入先前避開的行業，部署防禦性操作，如煙草、銀行和甚至在歐洲的上市企業，這些都是沒有因憧憬經濟復甦，而被炒高的股票。」

他又在周一（14日）接受彭博訪問時，建議投資者在進行槓桿前，應三思而行，尤其是用於投資高股息的落後行業，認為或許回報會如部份增長股般，只是可能不會如亞馬遜 (AMZN.US) 般獲利豐厚。

撰文 : 林展鋒

美股 經濟 股票 債券 格羅斯 銀行 行業 高達 通脹 美元

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