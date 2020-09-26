【專家評論】花旗楊海全：應買800萬物業

連續10屆取得由《機構投資者》頒發的亞洲地產研究冠軍隊伍成員，自稱為樓市大好友的花旗集團中國香港地產研究主管楊海全，自稱樓市大好友,「我一向認為，香港金融中心的地位是不會改變的。香港這個金融中心是中國跟海外的重要橋樑，上海有外滙管制，也用人民幣；而香港行普通法，香港用港幣，可以自由浮動，香港這個金融中心跟上海、深圳等金融中心的地位，有比較大的距離。」另方面，他認為未來會繼續有很多中國的企業來香港上市，「這代表有一批高人工的金融界人士會繼續留在香港，同時也會幫助到其他行業，如零售業等，都會令香港的整體經濟及工資都不會有太差的水平。」

他強調，準買家也要留意樓市存在的風險因素，「雖然樓市的基本因素很強，但如明年仍未解決到疫情，經濟再差的話，可能會再『拖冧』樓價。同時，經歷了社會運動及新冠肺炎疫情，沒有人知道會不會有第三件不幸事件出現，這些都是額外的風險因素。」縱使樓市存在一定風險，但他認為政府會力保社會穩定，如香港的疫情於明年也未能解決，甚至有新的不幸事件出現，他覺得政府一定會救市，如撤回15%的買家印花稅，吸引投資者回來，這點都可以支到樓價，令樓價不會大跌，甚至有機會反彈。

「其實我是樓市大好友，我覺得有機會就要買樓，有意買樓的人士，我建議他們最理想是購入樓價800萬元以下的物業。這由於政府放寬樓價1,000萬元下的住宅按揭，市場對此類單位的需求會大增，單位更具升值潛力。」不過更理想的，是購入約800萬元的單位，「你購入單位後，樓價升值20%後，你將單位沽出，買家以1,000萬元承接單位，也可以承造八成按揭，這是最理想的，特別是兩房單位，是最值得買的。」

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