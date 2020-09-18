【下篇】學懂接受失敗  不跟大巿「鬥氣」 股民應有10種投資態度

7. 避免輸上加輸

不少投資者都試過「輸上加輸」的慘痛經歷。當股價下跌， 所持股票出現帳面虧損的時候，有人會採用「往下加碼」（ Averaging down)的策略，既然股票賣便宜了，就再入貨， 攤平了先前買入股票的成本。但Rosso認為此舉不明智， 他以前在一間證券行做，見過不少股民在股票下跌時「往下加碼」， 這只讓他們感覺上股票成本低了而好過一點； 有股票經紀甚至不斷叫客人「往下加碼」賺取更多佣金。

8. 不要跟大巿「鬥氣」

牛巿時長揸，熊巿時短炒，甚至不沾手，這是老新常談。 投資股票要順勢而行，跟大巿「作對」，通常都不會有好結果。 一些機構投資者或大戶，他們有無限量資金，的確可以逆巿而行， 把大量資金砸入股巿，可能只為支持自己的一些信念， 但大部份股民，就沒有如此的財力，跟大巿「拗手瓜」。

一般股民在牛巿時，可買些風險較高的股票，但熊巿時， 就要減去高風險的股票以及保持現金。 如果老是認為自己能在最低位撈貨，只顯示你過份自信， 此舉對長遠投資並無好處。過份自信及投資股票往往是致命組合。

9. 先記住投資有風險而不是回報

記住投資要以先考慮風險，而不是回報。人之常情， 股民往往把風險放在回報之後， 但投資者如果能夠將風險放首位去考慮， 這極大可能減低因貪婪而犯下的投資錯誤。

我有位朋友一年前興𡚒的跟我說，他的投資組合能有100%回報， 着我幫手看看，我看完後告訴他，評估風險後， 你的組合回報可達200%。但朋友一直沒有做風險評估， 只着重賺多少，而幸運地組合本身是賺錢的。

做投資管理的目標，就是讓投資長線增長，以達到財務某個里程碑， 以及如何避開風險達到這個里程碑。 要理解自己的投資要面對什麼風險，才能有回報， 必須在投資前有整體的財務計劃， 這個計劃因應你個人的需要及情況，辦認風險及調整投資策略。

10. 從來沒有必勝之法

做投資管理的目標最多只有70%會成功。要明白， 做投資管理不一定保證賺到錢的，但透過管理， 令投資可以持之以恒邁向定下的目標， 從來沒有一套策略可以百分百成功的。

例如過去很多人推舉的價值投資，即着重公司基本面， 不會理會公司過去股價走勢、不去預測股價、 更不理會任何短線消息或技術指標。這類投資者近年會愈發不安， 即使他們對公司作詳盡分析，但都不等於他們所買的股票會賺錢。 這不表示他們所相信、所做的分析是錯的。 當中不少價值投資者過去不買Facebook, Amazon, Netflix 及 Google的股票，而付出代價。

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責任編輯:鄭靜珊