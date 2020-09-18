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【下篇】學懂接受失敗  不跟大巿「鬥氣」 股民應有10種投資態度

股樓投資 15:00 2020/09/18

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7. 避免輸上加輸

 

不少投資者都試過「輸上加輸」的慘痛經歷。當股價下跌，所持股票出現帳面虧損的時候，有人會採用「往下加碼」（Averaging down)的策略，既然股票賣便宜了，就再入貨，攤平了先前買入股票的成本。但Rosso認為此舉不明智，他以前在一間證券行做，見過不少股民在股票下跌時「往下加碼」，這只讓他們感覺上股票成本低了而好過一點；有股票經紀甚至不斷叫客人「往下加碼」賺取更多佣金。

 

8. 不要跟大巿「鬥氣」

 

牛巿時長揸，熊巿時短炒，甚至不沾手，這是老新常談。投資股票要順勢而行，跟大巿「作對」，通常都不會有好結果。一些機構投資者或大戶，他們有無限量資金，的確可以逆巿而行，把大量資金砸入股巿，可能只為支持自己的一些信念，但大部份股民，就沒有如此的財力，跟大巿「拗手瓜」。

 

一般股民在牛巿時，可買些風險較高的股票，但熊巿時，就要減去高風險的股票以及保持現金。如果老是認為自己能在最低位撈貨，只顯示你過份自信，此舉對長遠投資並無好處。過份自信及投資股票往往是致命組合。

 

9. 先記住投資有風險而不是回報

 

記住投資要以先考慮風險，而不是回報。人之常情，股民往往把風險放在回報之後，但投資者如果能夠將風險放首位去考慮，這極大可能減低因貪婪而犯下的投資錯誤。

 

我有位朋友一年前興𡚒的跟我說，他的投資組合能有100%回報，着我幫手看看，我看完後告訴他，評估風險後，你的組合回報可達200%。但朋友一直沒有做風險評估，只着重賺多少，而幸運地組合本身是賺錢的。

 

做投資管理的目標，就是讓投資長線增長，以達到財務某個里程碑，以及如何避開風險達到這個里程碑。要理解自己的投資要面對什麼風險，才能有回報，必須在投資前有整體的財務計劃，這個計劃因應你個人的需要及情況，辦認風險及調整投資策略。

 

10. 從來沒有必勝之法

 

做投資管理的目標最多只有70%會成功。要明白，做投資管理不一定保證賺到錢的，但透過管理，令投資可以持之以恒邁向定下的目標，從來沒有一套策略可以百分百成功的。

 

例如過去很多人推舉的價值投資，即着重公司基本面，不會理會公司過去股價走勢、不去預測股價、更不理會任何短線消息或技術指標。這類投資者近年會愈發不安，即使他們對公司作詳盡分析，但都不等於他們所買的股票會賺錢。這不表示他們所相信、所做的分析是錯的。當中不少價值投資者過去不買Facebook, Amazon, Netflix 及 Google的股票，而付出代價。

 

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責任編輯:鄭靜珊

 

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