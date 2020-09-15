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【中國息率】人行：續推動LPR改革　促利率兩軌合一

即市財經 18:59 2020/09/15

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人行於去年8月17日宣布推出貸款市場報價利率（LPR）形成機制，中國人民銀行貨幣政策分析小組發表《中國貨幣政策執行報告》增刊，表示將繼續推動LPR改革，促進利率「兩軌合一軌」，改善貨幣政策調控和傳導機制，建立建全基準利率和市場化利率體系，並加強金融供給側結構性改革。

報告指出，中國長期以來存在利率「雙軌」問題，推動利率「兩軌合一軌」是利率市場化改革的迫切要求。經過一年時間，LPR 改革已取得重要成效。

報告表示，LPR已經成為銀行貸款利率的定價基準，金融機構絕大部分新發放貸款已將LPR作為基準定價，現有浮動利率貸款定價基準轉換已於今年8月底完成，轉換率超過92%。

另一方面，LPR改革令央行貨幣政策操作向貸款利率傳導的效率明顯增強，貸款利率隱性下限被完全打破，銀行內部定價和傳導機制的市場化程度顯著提高。降低貸款利率成效顯著，企業貸款利率明顯下行。同時，改革促進LPR利率衍生品市場迅速發展，增加金融機構利率風險管理手段，並促進了存款利率市場化。

人行未來將繼續加強LPR改革，推動實現利率「兩軌合一軌」，提升貨幣政策調控和傳導機制，改善貨幣政策調控和傳導機制。

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記者：謝智聰

LPR 中國人民銀行 貨幣政策 金融機構

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