【教練聚焦@iM網欄】發掘自我 心中的鑽石，你想要嗎？

鑽石價值連城，意涵豐富，是高貴精細的代表。現實中，要尋找一粒能代表自己和自己喜愛的鑽石當然需要尋找鑽石有硏究的認證專家或設計師。但你知不知道，或有沒有曾經嘗試去尋找你自己身體內那一顆獨一無二的高貴鑽石呢？

教練服務(Coaching)其中一個工作和目標是「通過調動和激發當事人內在和外部的資源，以發展、釋放並實現當事人的潛力。」當中所指的內在資源，便是我們身體內那一顆獨一無二的高貴鑽石。

那衍生一個大家應該好奇的問題：我們心中的鑽石是甚麼元素組成的？

從教練的角度，這可以叫內在資源(Inner Resources)。這些內在資源包括我們的好奇、專注、接納、突破、肯定、否定、欣賞、毅力、無知、童心等等，都是一些由出生至今從自己學習及觀察他人中所獲得的資源。這些資源就是我們心中的鑽石，可以用在我們困苦、逆境、失意、迷惘等的時候，也可以用在我們尋求突破、成長、財富、豐盛人生的時候。

這樣又衍生另一個問題：怎樣用呢？答案就是通過覺察，細心地去探索自己心中這一顆鑽石。你可以從自己的過去尋找、也可以從觀察他人中發現。當你發現到這一顆鑽石內的一些內在資源，你便可以主動地拿出來，放在任何的人生處境，為你的夢想，為你的人生添加力量，更快更有效地向目標進發。

有沒有例子？

例子一：瘦身需要毅力，但不是人人都這麼容易有毅力地瘦身。試想想在自己人生的過去中，有甚麼事情是你感到毅力十足的呢？只要把當時的感覺、信念、情緒、和行為等等轉化到瘦身之中，你就可以毅力地瘦身了。

例子二：在工作中，你會否需要接受一些自己不太願意但必須接受的事情呢？對很多朋友而言，去接受這些事情是困難的。但我們可以幻想在人生中一件你曾經好肯定説：「Yes，我接受」的事情時的感覺、情緒、行為、和思考等等。你可能會發現你自己更能夠接受，因為你已經運用了你內在的鑽石去協助你的工作。

教練就是尋找心中鑽石的專家，也因此具有不同專業領域背景的教練可以協助不同處境的當事人發展、釋放並實現他們的潛力，促進他們達致他們期待的目標。「教練聚焦」這個專欄在未來日子便會由各個專業領域的香港國際專業教練協會(Hong Kong International Coaching Community)教練為大家聚焦不同的事情，與你從教練眼界細看企業、創業、行政、職涯、親子、人生、財富、創意等等專業領域內的鑽石。

撰文：吳文軒教練（教練領域：教育、職涯及人生）

香港國際專業教練協會副主席（外展、教育及倡議）

作者_教練聚焦簡介： 一群來自「香港國際專業教練協會」的香港資深教練Coaches，專業領域包括企業、創業、行政、職涯、親子、人生、財富、創意、行動等，輪流隔周和讀者分享。讓大家認識教練行業，也從教練眼中得到啟發和生命動力！

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