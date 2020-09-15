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【美國大選】佩洛西一年未與特朗普說話「可節省時間」

環球政治 18:51 2020/09/15

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【美國大選】佩洛西一年未與特朗普說話「可節省時間」

美國大選11月3日舉行，一旦總統特朗普連任成功，最失望的可能是眾議院議長佩洛西。二人向來關係不佳，已冷戰近1年，互相之間未曾直接說過一句話。佩洛西談及事件時表示，這樣做可以節省時間，找他身邊的人反而更乾脆。

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佩洛西（Nancy Pelosi）接受MSNBC訪問時透露，從未與特朗普說話一包話，加州山火、新冠疫情救市方案等國家大事亦未與特朗普（Donald Trump）直接對話，而是透過特朗普的代表間接溝通。

佩洛西稱，特朗普為人不坦白（hasn't been on the level），他會說一些沒有發生的事，故為了節省時間（in the interest of time），寧願與他的代表合作。

特朗普早前曾稱，在新冠疫情救濟方案問題上，拒絕與佩洛西等民主黨高層商量才是得體的做法（taking the high road），指民主黨出於政治目的，無心達成協議。

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特朗普及佩洛西關係向來惡劣，兩人的會面常常災難收場，2019年10月討論撤軍敘利亞的會議，佩洛西就中途離場，特朗普當時稱佩洛西是三流政客，這亦是二人最後一次對談。

之後兩人關係每況愈下，不時隔空交火，特朗普因服用未經批准的抗瘧疾藥羥氯喹，曾在今年5月遭佩洛西嘲病態肥胖，不應亂服藥；特朗普則回罵佩洛西是嘔心的女人（sick woman），精神有問題。

責任編輯：林建忠

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