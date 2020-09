▲ 【美國大選】佩洛西一年未與特朗普說話「可節省時間」

美國大選11月3日舉行,一旦總統特朗普連任成功,最失望的可能是眾議院議長佩洛西。二人向來關係不佳,已冷戰近1年,互相之間未曾直接說過一句話。佩洛西談及事件時表示,這樣做可以節省時間,找他身邊的人反而更乾脆。

佩洛西(Nancy Pelosi)接受MSNBC訪問時透露,從未與特朗普說話一包話,加州山火、新冠疫情救市方案等國家大事亦未與特朗普(Donald Trump)直接對話,而是透過特朗普的代表間接溝通。

佩洛西稱,特朗普為人不坦白(hasn't been on the level),他會說一些沒有發生的事,故為了節省時間(in the interest of time),寧願與他的代表合作。

特朗普早前曾稱,在新冠疫情救濟方案問題上,拒絕與佩洛西等民主黨高層商量才是得體的做法(taking the high road),指民主黨出於政治目的,無心達成協議。

特朗普及佩洛西關係向來惡劣,兩人的會面常常災難收場,2019年10月討論撤軍敘利亞的會議,佩洛西就中途離場,特朗普當時稱佩洛西是三流政客,這亦是二人最後一次對談。

之後兩人關係每況愈下,不時隔空交火,特朗普因服用未經批准的抗瘧疾藥羥氯喹,曾在今年5月遭佩洛西嘲病態肥胖,不應亂服藥;特朗普則回罵佩洛西是嘔心的女人(sick woman),精神有問題。

責任編輯:林建忠