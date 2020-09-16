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疫情下IEA削減石油需求預測　油價年初至今已跌四成

環球政經 11:50 2020/09/16

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疫情持續衝擊石油需求，由於新冠疫情尚未到達拐點，再加上市場情緒低迷，本周二（15日）國際能源署（IEA）再次下調石油需求預測，每日削減20萬桶至每日9170萬桶，即同比減少840萬桶，多於先前預測。

IEA預計，今年下半年石油需求的復甦將顯著放緩，因大多數較易完成的增長部分已經實現。該組織還指出，經濟放緩或需要數月時間才能完全扭轉，另外部分行業包括航空業到明年也難以回復至疫情前水平。

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石油輸出國組織（OPEC）周一（14日）也下調對今年石油需求前景預測，預期減少至每日9,020萬桶，預期，明年每日石油需求將增加662萬桶，至9690萬桶。

本周二布蘭特期油升1.46%，最新報41.12美元，年內跌幅約40%；紐約期油升1.67%，最新報38.92美元，年初至今跌38.2%。

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編輯：李勝男

經濟 市盈率 布蘭特期油 紐約期油 紐約 石油輸出國組織 國際能源署 疫情 石油

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