【網民熱話】中港車司機招聘月薪1.6萬 網民批出手低　反招非議「係屋企做少爺最好」

新冠疫情影響下，香港失業率6.2%，創近15年以來新高，不過據政府統計處最新數據顯示，不包括外籍家庭傭工的就業人士每月入息中位數為1.9萬元。有網民在討論區發文指出，最近見到招聘廣告請中港車司機，月薪1.6萬元，批評僱主出手人工太低，結果惹來網友熱議。

據網民發帖所述，工作內容負責接送同事往返香港及國內，及外勤送件工作；保持車輛清潔及安排維修保養及更新牌照；葵涌取車。學歷要求只需中三程度，3年經驗，良好粵語，一般普通話及英語，持有內地駕駛執照，並有良好駕駛紀錄。有責任感；守時；誠懇有禮。願意超時工作及假日工作優先。每周工作五天，時間朝7晚6，月薪1.6萬元，有銀行假期、醫療保險、手提電話津貼、超時工作津貼、交通津貼及雙糧。

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該網民對此工作待遇表達不滿，認為只得1.6萬元人工，僱主出手低，還譏諷該僱主不如坐的士更好。

不過，大部份留言者似乎不太認同此看法，有指「此份工作學歷只要求中三程度，大學生畢業也未必有」；也有指「現時多人失業，價錢平都計，總好過無收入等餓死」；更有網友直言「係屋企做少爺最好」。

網民反應：

beelXXX

供求問題，幾萬人失業中，市場會主導一切

巧滋XXX

係屋企做少爺最好

DoomXXX

六七十嵗都要出黎揸的士小巴， 香港生活難

IPOXXX

我老細都係用這個人工請司機，不過上一手司機走咗2年都未請到

萬家XXX

今時今日咁多人無野做，價錢平都無計，好過無收入先，真系等餓死咩

kkXXX

係人工低，不過都有D人會去見工，可能上了年紀大約55-65歲既男人先會做

jeffXXX

如果無嘢做，可以做住先，橫掂依家未開關又唔洗返上去，等遲啲好境返先再搵過第二份工