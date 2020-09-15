【PS5】傳PS5調低主機售價　只為對抗Xbox

▲ 外媒踢爆PS5為追擊Xbox，特意調低售價，PS5數碼版僅售不到400美元（約3099港元）。

Xbox Series X與PlayStation 5（PS5）兩大次世代遊戲主機的戰爭，未開售就已正式開打。Xbox早前率先公布兩款新主機Xbox Series S及Xbox Series X價錢，PS5計劃將在周四（17日）舉行發布會。而發布會前夕，就有外媒踢爆PS5為追擊Xbox，特意調低售價，PS5數碼版僅售不到400美元（約3099港元）。

>>>搶先PS5 微軟官方大爆Xbox Series S售價

>>>【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光 展現主機、控制器新技術

早前微軟就宣布，Xbox Series X及Xbox Series S將分別售3880港元及2280港元，最快11月10日便在全球正式推出。

據彭博社報道引述分析師Masahiro Wakasugi，他指PS5在Xbox公布Series S及Series X價錢後，特意調低售價。而目前預計搭配光碟機的PS5定價為450美元（約3487港元）；而無需插入光碟的數碼版本則會售400美元（約3099港元）以下。惟目前尚無法證實上述傳聞，更詳細資訊只能待Sony在周四的發布會上公布。

值得一提的是，外電報道指，PS5的生產受影響，包括特意為PS5設計的晶片系統（System-on-chip，簡稱SOC）生產出現問題。因此Sony計劃削減PS5產量近27%至1100萬部。

>>>【晶片生產】Sony大減PS5目標產量27% 原因與晶片有關？

責任編輯：曾曉汶