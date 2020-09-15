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【iBond 2020】iBond派息可以有多高? 往績曾派逾6厘

即市財經 18:40 2020/09/15

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新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020），據報將於本月29日正式開賣。盡管本港通脹近月顯著回落，7月更閃現通脹，iBond派息看似難以寄予厚望。惟觀乎iBond過去派息往績，派息隨時可能高於不少市場人士預期。

相關文章：【iBond 2020】香港7月基本通脹0.2%　新iBond或僅得保證息率

自2011年以來，港府曾6次向全港市民發售iBond，當中以2011年發售的首批iBond派息最高。於2012年1月首次派發半年息的年息率高達6.08厘，第2次派息的年息率亦逾5厘。

首批iBond 全期平均派4.5厘

首批IBond 3年6次半年息平均計，年息率亦達4.5厘，比現今不少高息股的息率更吸引。市民每買入1萬元iBond，全期3年共收息1,359元。

當年全球經濟剛走出金融海嘯陰霾，聯儲局為首全球央行實施超低息及量寬(QE）買債的鬆寬幣策，顯著推升資產價格及通脹。本港通脹由2009年不足0.6%顯著反彈，2011年升至近5.3%水平，為1997年以來最高，為iBond提供出乎預期的派息回報。

現時疫情下，全球各國超低息、大放水力度更勝2009年金融海嘯。惟全球各地封城防疫、經濟局部停擺情況未見改善，本港經濟基調亦遠較當年疲弱，通脹反彈的力度相信遠較當年為低。

港元隨美滙貶1成  輸入通脹或浮現

經濟復甦動力或許不足，但弱美元亦為推升本港通脹的潛在風險。反映美元兌一藍子主要貨幣的美滙指數，由今年3月高位已累計回落1成。聯滙之下港元與美元掛鈎，變相兌全球貨幣貶值1成。待疫情過後，經濟活動回復，積壓需求浮現，因港元貶值令入口價格上升的「輸入通脹」亦將浮現。分析員預期明年通脹有機重上2%以上。

相關文章：【iBond 2020】專家料本港明年通脹升溫　iBond最高回報或逾兩厘

iBond作為抗通脹投資產品，息率與指定日期的通脹水平掛鈎，原意是為市民提供抗通脹工具，避免資產因通脹遭變相蠶食。即使通脹低於1%甚至為負數，iBond亦提供最低1%墊底息率。

政府推出每批債券的規模只有100億元，按過去每批iBond認購人收介乎30多萬至50多萬計，每人最多獲派價值2萬至3萬元iBond。投資者切記認購iBond與認受新股不同，不存在大額認購分配更多的安排，每人最多認購3萬至5萬元即可。

撰文：劉德斌

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