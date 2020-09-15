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恒指全日升92點 小米跌5%藍籌最弱

即市財經 18:38 2020/09/15

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財經焦點速覽

恒生指數全日升92點，收市報24732點；小米 （01810） 跌5.1%藍籌最差，滙豐 （00005） 破底，曾低見32元，收市跌0.5%，收報32.05元。本地新冠肺炎疫情漸趨緩和，港府放寬限聚令，9月18日（周五）起延長餐飲處所營業時間至午夜，重開酒吧、酒館及浴室、派對房間、卡拉OK、主題公園等。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】恒生指數升92點　夜期早段再彈88點轉高水（不斷更新）

【滙豐股價】滙豐逆市向下股價破底　1000個買盤32元排隊撈底

【新股IPO】明源雲909首日招股　暫錄302億元孖展超購近48倍（不斷更新）

【港滙強方兌換保證】金管局再注資27.13億港元　一文看清金管局年內接美元

【限聚令放寬】海洋公園今晚7時可預約　海洋公園、香港迪士尼樂園9‧18重開（第五版）

【精選投資分析】

大市好淡爭持 科技股敲聯想（第四版）

科技股升勢減弱 小米調整未完（第四版）

增長前景明朗，藥明生物可留意！（第二版）

【股神愛股】巴菲特長情有回報 比亞迪衝紅底跟得過？

【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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小米集團－W（01810） 疫情 經濟 餐飲 限聚令 滙豐控股（00005） 恒生指數 指數 肺炎 新冠肺炎

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