恒指全日升92點 小米跌5%藍籌最弱

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【iBond 2020】iBond派息可以有多高? 往績曾派逾6厘
恒生指數全日升92點，收市報24732點；小米 （01810） 跌5.1%藍籌最差，滙豐 （00005） 破底，曾低見32元，收市跌0.5%，收報32.05元。本地新冠肺炎疫情漸趨緩和，港府放寬限聚令，9月18日（周五）起延長餐飲處所營業時間至午夜，重開酒吧、酒館及浴室、派對房間、卡拉OK、主題公園等。
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