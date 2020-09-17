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【公司心戰室@iM網欄】唔打得都睇得 職場穿着心法

名人薈萃 07:02 2020/09/17

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有讀者來信，希望老施給年輕的男讀者一些忠告。其實撰寫專欄這兩年多以來，老施也花了不少篇幅為年輕讀者度身擬文，無分男女。既然老施身為中年熟男，也該為我輩男兒盡點心力。

老施比較膚淺，一向認為造形打扮乃首要，因為這是職場形象定位的基本功。正如任何專業人士如醫生、律師、警察都有其專業的造型或制服，對男士們上班一族來說，穿西裝、打領呔就是我們的制服，也是我們的戰衣。大家去「蒲」，要有「蒲樣」，在公司上班，也應該有「返工樣」。如果你認為自己乃是Junior散仔一名，不望上位，上班衣着又喜歡率性隨意，不用講究，那就不用浪費時間，可以下星期再見。

四字真言︰大方得體
男士們實在幸運，因為上班服飾較女士簡單得多，基本上是西裝、恤衫和領呔的Mix and Match。主題重點只有四個字，就是「大方得體」。款式不用站在潮流尖端，當然也不能老套落伍，只要「中端」便可，也不一定要全身名牌高檔貨式，最重要是衣式挺貼。所謂挺貼，不是要緊身貼身，而是要剪裁合身，筆挺整齊。這衣着打扮帶出來的潛在

信息，是要表達你不是吊兒郎當，放任不羈的，而是一絲不苟的，認真的，Organised的，也就是代表專業，可當重任的。要知道現在大家都事忙，沒有人得閒花時間去深入了解你的性格才華，只會通過對你的外形打扮，來一個Stereotype作為第一印象，來大致認定你是甚麼類型的人。

男士上班的衣飾離不開西裝，所以靚西裝絕對值得投資。數量毋須多，但質料要上乘，裁剪手工要佳，每年大減價時買兩至三套的話，數年下來，你便可以有一個不錯的Wardrobe。

挺貼剪裁 款式踏實
西裝不外乎幾個基本顏色，大方得體的只有藍、灰二色，要有深有淺，可以帶有暗花細紋。除非是藝人或個別特殊行業，大間條、大格仔、淺色、白色、金及銀等浮誇的款式和顏色要避免。一套上乘的純黑西裝絕不可少，以便出席重要場合，或是不打領呔，Elegantly Casual時也甚醒目。西裝上衣的胸位要貼服，膊位也要堅挺，圍着腰部、臀部的部分，不要過貼，不管是現成的或是訂做的，要找好的師傅，配合身形細節，再加以微調修改。

恤衫應以白色為主，流行的藍色，甚至粉紅色亦可，想有變化的話，不妨帶細格仔幼條紋，但不要過於搶眼。記着粗條粗格仔，圖案愈大者便愈Casual，不夠莊重，可以Smart Casual不用打領呔之時穿。恤衫當然要合身，不宜太貼身或太寬鬆，必須注意袖長適中，基本標準是露出西裝袖口約1吋半。
恤衫與領呔配襯得宜最考工夫。老實說，沒有人會記得你每天穿同一套西裝，但是都會注意到你的領呔款式，因此領呔不怕多。恤衫領口要挺貼，尺碼要合適，過緊或太鬆都是大忌。很多「潮人」喜歡故意不扣領口，又或者是把領呔戴得歪歪斜斜的，這些決不符合大方得體的主導原則。領呔的寬度和長度，都有微妙的流行標準，要注意。

至於西褲，首要是長短適中，有些身材較為矮小或腿短的男士，喜歡將褲管留得過長，堆成一泡在皮鞋上，其實只會適得其反。

投資一雙高雅皮鞋
最後是皮鞋。一雙好的皮鞋，是衣着品味的靈魂。據說女人看男人的衣着打扮，首先也是看他的鞋子。因此，一雙上好的黑皮鞋，是重要的投資。新買的皮鞋，要花點本錢，找鞋匠添加一塊膠鞋底鞋踭，可以防滑又耐用。鞋要有鞋型，還要經常保持光亮潔淨。切忌為求舒服，穿着膠底大頭的款式，過於新潮或鞋頭太尖的也不合適。千萬別穿淺色的襪子，而且襪頭要蓋過小腿，以免坐下來露出皮膚毛髮或襪頭。

一身帥氣的服飾，別顧此失彼，忽略了髮型。香港的年輕人愛跟隨日韓潮流，用盡心機Wax個巨型箭豬頭，在職場上絕對不適合，長髮遮着半隻眼也不宜。最好習慣每月定期修剪，予人清爽及精神的感覺。

大家試想想，這樣一身打扮，會讓你的高層老闆留下好印象，覺得你與他們Connected，是一脈相承，可以薪火相傳的一分子。不用害怕穿得比老闆醒目，年輕本來就是你的本錢。試問哪一個老闆不喜歡帶着一個有台型的下屬出外應酬呢？就算你只是Junior Sales，你的客戶也會對你另眼相看，有信心把生意交給你。

坊間參考書供學習
總的來說，上班Overdress總比Underdress為佳。誰知道哪一天，老闆會忽然叫你陪他出外見客或應酬呢？大家也不要以自己職位低便穿着隨便，這只會予人覺得你沒有鬥心，不夠專業，不尊重你的公司或工作。請謹記，在職場上，要「唔打得都睇得」，而你自己也會更有自信，踏出職場上位的第一步！
有興趣多了解的朋友，老施提議可以找一些經典男士服飾的參考書，學習品味穿衣之道。如Bernard Roetzel的《Gentlemen - A Timeless Guide to Fashion》，厚厚的一本360頁，是Coffee Table Book的那一種，定價30美元，又或是美國出版Chic Simple系列的《Men'sWardrobe》或《Shirt and Tie》，都是圖文並茂，甚有趣味。

作者_施伯樂

60後，從低故起晉升至跨國企業集團管理高層。歷年實戰經驗加上前輩貴人的口授身教，對如何在職場做人做事精益求精有了豐富的體會。喜歡討論在辦公室處事做人，求生上位的技巧和大小心法，也聽來不少職場的趣聞軼事。

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