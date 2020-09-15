恒隆多功能商務空間「HANGOUT 恒聚」於無錫開幕　附人臉識別門禁

恒隆地產 （00101） 旗下首個多功能辦公及商務空間「HANGOUT 恒聚」於無錫恒隆廣場正式揭幕。「HANGOUT 恒聚」擁有人臉識別門禁和高效便捷的微信小程序，實現訪客預約和管理、二維碼門禁、預定會議室、預約會員活動、雲打印服務和一鍵呼叫客服等多種功能，實現全面智慧辦公。

首設於無錫恒隆廣場的「HANGOUT 恒聚」可舉辦超過150人的活動，擁有多功能路演廳、培訓室和會議室，設有休閒區域和精品咖啡廳，結合商務與社交聚會。

「HANGOUT 恒聚」設計將自然元素融入空間，打造綠色健康辦公環境，內置的IFD微靜電風管式空氣過濾系統，可去除空氣中直徑小至0.01微米的顆粒、細菌和病毒，PM2.5淨化率高達9.98%。

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編輯：陳韻妍