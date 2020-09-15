防疫措施再放寬新盤爭相出擊 藝里坊‧2號率先邀請大熱港姐冠軍謝嘉怡宣傳

本港疫情持續緩和，政府宣布於周五（18日）起放寬防疫措施，如食肆堂食可以營業至午夜，酒吧、酒館、主題公園、泳池、卡拉OK等將可以重開，對市場而言，絕對是疫情受控的利好消息，各大發展商於周二（15日）不約而同為旗下新盤公布最新消息。

西營盤藝里坊‧2號



其中於上周為首批單位開價的恒基地産（00012）旗下西營盤藝里坊‧2號，於周二公佈最新銷售安排，該盤於本周五（18日）下午三時截止接受認購，將於本周六(19日）推售80伙，包括72伙1房戶及8伙開放式單位，實用面積由214平方呎至287平方呎，折實樓價介乎562.8萬893萬元，折實呎價由25,749元至31,118元。



該盤更特地邀今屆香港小姐雙料冠軍謝嘉怡以短片介紹「藝里坊2號」展銷廳及示範單位，為她當選後首次參與拍攝工作，她更帶大家遊走「藝里坊」及周邊文藝地標，除了遊走壁畫小區外，謝嘉怡更參觀項目展銷廳及示範單位。

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天水圍第3期Wetland Seasons Park

而新地（00016）旗下天水圍第3期Wetland Seasons Park也於周二公布價單第3號，提供52伙，折實平均呎價為13,890元，包括8伙特色單位，屬原價加推。項目價單第3號間隔由一房（開放式廚房）至三房一套連儲物房及工作間間隔。



項目價單第3號單位以定價計由515.8萬至1,440.6萬元，呎價由15,260元至21,450元；折實樓價由423萬至1,181.3萬元，折實呎價由12,513元至17,589元。入場價單位為第1座1樓B2單位，實用面積318平方呎，屬一房（開放式廚房）間隔，折實樓價為423萬元。

請於下方連結下載第3期「Wetland Seasons Park」價單第3號：

https://www.wetlandseasonspark3.com.hk/download/pricelist/2020-09-15_Price_List_No3_20200915155848.pdf

新地代理總經理胡致遠表示，該盤預計於本周六（19日）發售約130伙，並考慮分開2個組別推售，他更指，第3期「Wetland Seasons Park」已累收超過2,000個購樓意向登記，將於本週四（17日）截止接收購樓意向登記，於本週五（18日）將進行抽籤。

將軍澳日出康城SEA TO SKY

至於長實（01113）旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY也計劃於下周展開新一輪銷售，涉及285伙，於本周六（19日）起開始收票，包括剛修訂定價的50伙2房單位價單，並加推4房樓王及3房餘貨。長實地產投資董事郭子威表示，SEA TO SKY為鼓勵換樓客，買家可選擇新建期付款方式，在入伙前需付樓價的10%，減至8%。在新建期付款的計算下，3座5樓G室入場單位的樓價折實後約703.8萬元，買家首付8%，即只約56.3萬元。



同時，受疫情漸受控及新商場「康城」開幕等的利好因素影響，該項目也於周二更新價單，其中2房單位加幅達2%，發展商更指，項目的3房至4房單位未來有可能加價約5%。

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記者：陳詠妍