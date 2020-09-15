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【宇宙奧秘】科學家發現金星有磷化氫 或有外星生命

環球社會熱點 18:22 2020/09/15

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美國太空總署（NASA）署長表示，這次金星發現是迄今尋找外星生命最重要的發展。

人類孜孜不倦研究外太空領域，科幻小說不乏外星人的猜想。《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊最新研究指出，科學家在金星大氣層中發現通常由有機生物分解而產生的磷化氫（phosphine；PH3），即外太空極有可能有其他生物。美國太空總署（NASA）署長表示，這是迄今尋找外星生命最重要的發展。

科學家透過在夏威夷、智利的望遠鏡觀察金星距離表面約60公里的高空雲層，偵測到磷化氫的存在，磷化氫是一種無色、劇毒的易燃氣體，在地球上通常由有機生物分解而產生，例如來自細菌的無氧運動（非氧氣呼吸）或人為活動（anthropogenic activity）。

然而，金星的環境非常嚴峻，大氣成分以二氧化碳為主，表面溫度高達攝氏400度以上，酸性很高，因此磷化氫很快就被破壞，但研究確實顯示，金星上有某種東西正在重新創造磷化氫。

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研究人員卡迪夫大學天文學家格里夫斯（Jane Greaves）說：這是第一次在地球以外的星球發現磷化氫的存在，但單單磷化氫的存在不能證明金星上有生命。

她表示，即使金星上富含磷化氫，它可能依然缺乏其他對生命重要的東西---其他元素，或者是環境太熱、太乾燥。

目前，尋找外星生命的大部分努力集中在火星上，目前已知火星含有支持碳基生物的所有必要成分。美國和中國近期送了探測車上火星，阿聯酋也派出大氣探測儀。

NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）在Twitter發文讚揚這項突破，並表示是時候投放更多研究在金星上了。

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責任編輯：葉芷樺

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