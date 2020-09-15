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【新股IPO】天任集團1429今日起招股 入場費3555.5元

股樓投資 18:28 2020/09/15

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本港模板工程分包商天任集團（新上市編號：01429）由今日（15日）起至周五（18日）招股，計劃發行4億股新股，招股價介乎0.35元至0.44元，每手8,000股，入場費約3,555.5元，預計本月29日掛牌；保薦人為同人融資。

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明源雲909今日起招股　入場費約16666元，想知詳情請按：【下一頁

是次集資所得，其中約60.8%用於支付若干前期成本及開支、擬投標的未來項目而用於系統模板的鋁模板的購置成本；21.6%用於增加金屬通架設備及相關零件庫存；9%用作進一步加強人力資源；以及餘下8.6%用作集團一般營運資金用途。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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