【緣份到了@iM網欄】不做別人嘴巴的奴隸

佛陀經過一個村莊，一些人對他說話很不客氣，口出穢言！

佛陀不僅沒生氣，反而認真聽著， 然後說：「謝謝你們來找我，但我正趕路，下一村的人還在等我，我必須趕過去。」

「不過，等明天回來之後，我會有較充裕的時間， 到時候如果你們還有甚麼話想告訴我，再一起過來好嗎？」

其中一個人問佛陀：「難道你沒有聽見我們說的話嗎？我們把你說得一無是處，你卻沒有任何反應！」

佛陀說：「假使你要的是我的反應，那你來得太晚了，你應該十年前就來的，如果是那時的我，就會有所反應。但是， 這十年以來，我已經不再被別人的嘴巴所控制，我已經不再是別人嘴巴的奴隸 ，因為我是自己的主人。我是根據自己的意志與認知在做事，而不是跟隨別人的情緒在做反應。」

相信有很多人和我一樣，很重視別人的目光，會因為一個錯誤或他人的一句蠢話而感到憂慮，不惜為此赴湯蹈火，以求得一個認同。但最終發現，對我如此重要的，在他人眼中卻只是過眼雲煙、不當一回事。

那些壓得心累心疼心煩的擔子，大多都是自己心智頭腦強加追求的，只有等到一個人頭腦清楚了，才有辦法意識到，這個問題根本沒有想像中嚴重，思緒邏輯順暢了，問題就不再這麼糾結痛苦了。

有些人會在意，是因為他們生活周遭實在太多人在散布謠言、搬弄是非、無中生有，唯恐天下不亂，其實這些人是令人同情憐憫的，因為他們根本不知道自己在幹甚麼，他們內心是脆弱無助的。

別人的話改變不了你什麼，你還是你啊！你就這麼當真，聽了，信了、吵了、鬧了，不開心了、消極了、委屈了、最後還打架了，你得到什麼，什麼都沒有，反正當下能夠有所反擊就是爽啊！

人言可畏，永遠有人生活得太乏味，他們老喜歡在背後看著你、談論你，所以我們活在別人眼裡，死在別人嘴裡。不管你在什麼地方，同樣的你，有人將你抬高，有人把你貶低。不要管別人怎麼看，關鍵是自己怎麼看自己。

別人的嘴，堵他沒意思，把自己整理到更好的狀態，透過自己的一言一行，讓別人看到自身的轉變，讓其他人對你發自真心的讚美與驚呼吧。不要讓自己的心智頭腦想著如何改變別人的目光，我們必須將命運握在自己的手裡！

生活何須這麼緊繃，內心不夠強大，於是疑神疑鬼，作繭自縛。既然改變不了別人的目光，就改變自己的言行，隨之起舞的回應，急著想要證明些什麼，才是最幼稚的作為。別人如何衡量你，其實全在於你如何衡量自己。

而且，在背後說人閒話並沒有特別了不起，我們也不要在意被他人說。有時想想，一無是處的人才會沒得讓人可說，愈是出色的人愈會被人說啊。有句說話「不招人妒是庸才」。

世界上沒有一個人是絕對零缺點、從不犯錯的，所以如果別人不喜歡你，基本上一定是你某部分的不完美，成為了那個原因。

所謂「可憐之人必有可恨之處」，所以好好面對自己、檢討自己，都是非常重要的。

在反思過後，如果是你也覺得該改進了，那就不要猶豫的讓自己更好；但如果檢討過了，你並不覺得需要改變什麼，那就不用多想，別人愛說什麼就讓他去吧！

當然，遇到被誤會、被誹謗的時候，大部分的人一定會覺得心好重，很難過；

但是，放任自己沮喪一下就好，畢竟你的這些負面情緒，對傷害你的人而言不痛不癢，所以就放過他吧，因為放過他等於放過了自己。

人生有很多更重要的事，不要因為不值得的人事物，影響了你現在的、甚至是未來的心情。

不知道你們有沒有聽過這段話，「值得的人，不用解釋太多，他也會懂；不值得的人，解釋再多，他也不會懂、不願懂」。

你或許會問，被誤會了、被抹黑了，我該不該去極力解釋？該不該去努力澄清？

這答案不是絕對的。

在花力氣去解釋之前，應該要先看清楚這件事情的本質。

如果，這個誤會、謠言對你而言，只是像風吹過水面，引起淺淺漣漪，那就由時間去沖淡吧；

但是，如果這樣的抹黑已經影響到你的工作、生涯、日常生活，那還是適當的去止血吧！

如果今天誤會你的人，對你而言是生命中真的非常重要的人，那一定要誠懇的去解釋、要鼓起勇氣問清楚他們的想法，必要因為一些珍貴的存在，人與人之間大多因為誤會一場，盡量親自向對方解釋，不要透過第三者轉達。

在每個人的生命中，「誤會」就像平坦道路上的小石子一般，必然存在；如果你有足夠的證據、非常明確的立場、站得住腳，那麼就去解釋吧！

但要記得，解釋過了，就好了。

不需要一而再、再而三的去向每個人說：「你一定要相信我」，會相信的人就會相信你、懷疑你的人也不容易因為解釋就改觀；況且，真正有在思考、正直的人，不會花時間、心思去聽那些流言蜚語。

最重要的是，你真正愛、在乎的人相信你就好。我們要學會區分什麼是「重要」、「不重要」，我們不必浪費時間為了不重要、傷害你的人活，因為，我們不是照著別人的想像過活。

「時間是最好的良藥」，這句話雖然老套，但不得不承認其中存在珍貴的經驗法則。

就算今天有個不懷好意的人，他惡意中傷你、打擊你，那你就要因為這樣一覺不振嗎？你應該要相信自己，因為知道那些抹黑都不是真的，那麼就交給時間吧！

最大的一件事是要學會「包容」，對於傷害我的人，我選擇包容，他們或許心情不好、被誤導、只是想要發洩，那麼，或許我該多體諒他們。

佛陀曾說過: 「發怒就像撿起燒熱的炭火，你想要丟向他人，但是燒傷的卻是你自己。」就像我們生活中想對別人、對我們愛的人發怒，最後，傷的不也是自己和感情嗎？

如何面對責難和誹謗呢？佛陀說：如獅子不因響聲而顫抖。這句話的意思是說：作為森林之王，獅子是沒有恐懼的，獅子的本性就決定了它不會因其它動物的吼叫而害怕。

因此，在這個世界中，當我們聽到卑劣的謠言、不實的指責、無遮之口的評頭論足時，要如同獅子那樣，理都不要理會。人們無需浪費時間，糾正不實之言，除非環境逼迫你澄清事實。當你的敵人看到你受到傷害時，他會得到一種滿足。這正是他所期待的。如果你無動於衷，這樣的瞎說亂編將無人理睬。



在面對毀謗或不同聲音的時候，清醒看住一己之念，緘默不語是一種儒雅的姿態，坦然面對並一笑置之，就是最好的方法。

少說別人修好自己，對於無理的誹謗時，安住在忍辱中，這樣大家都從自身約束開始，少一些是非，就會少一份浮躁，多一份理解和信任，人世間的冷漠就會被溫暖取代。一個能忍辱誹謗，調伏自心的人，才是人中最尊貴的人!

承認自己犯了錯，就改進，哪裡不夠好，就改進，我們要放的下自己的面子和驕傲的自尊，不要覺得別人指正你就是要傷害你，當你過了自己心裡那一關後，你會更虛心，心胸更寬廣，這才是真正的修行，修正自己的行為。

作者_旺秋簡介： 學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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