阿里巴巴國際站9月採購節首周交易額按年增長1.6倍

▲ 阿里巴巴國際站9月1日開始為期1個月的採購節，首周成交額按年增長1.6倍。

阿里巴巴 （09988） 跨境貿易B2B交易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）公佈，為期1個月的「9月採購節」首周，線上成交訂單數按年增長125%，實收交易額按年增長160%。阿里巴巴國際站表示，今年活動開場不到2小時，平台整體的實收交易額就超過去年採購節首日；銷售賣家數、支付買家數也在開場8小時後超越去年首日；最熱門品類排行榜三甲依次為機械、家居及消費電子行業。

香港商家方面，首日的線上成交訂單數較去年採購節首日升176%，實收交易額較去年採購節首日升284%，活動開始後22秒即成交首單。如果看首周表現，香港商家的線上成交訂單數較去年採購節首周升151%，實收交易額按年升257%。其中消費電子、家居園藝、美容個護行業表現突出。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，今屆「9月採購節」預計可觸達全球2,000萬採購商參與，跨境展商可通過B2B直播、短視頻、3D展廳等形式，向全世界展示自己的商品和實力。其中，大促期間的B2B直播總場數預計將達到2萬場，創下平台記錄。

他又指，疫情改變全球貿易格局，一方面傳統買賣雙方紛紛轉型線上，全球貿易正在快速數字化，另一方面越來越多新型採購商例如社交媒體網商，也會加入到線上採購的行列，全球貿易正在加速碎片化。數字化新外貿是國際貿易發展不可逆轉的大趨勢。

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編輯：陳健婷