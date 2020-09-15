  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 18:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

阿里巴巴國際站9月採購節首周交易額按年增長1.6倍

即市財經 18:14 2020/09/15

分享：

阿里巴巴國際站9月1日開始為期1個月的採購節，首周成交額按年增長1.6倍。

阿里巴巴 （09988） 跨境貿易B2B交易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）公佈，為期1個月的「9月採購節」首周，線上成交訂單數按年增長125%，實收交易額按年增長160%。阿里巴巴國際站表示，今年活動開場不到2小時，平台整體的實收交易額就超過去年採購節首日；銷售賣家數、支付買家數也在開場8小時後超越去年首日；最熱門品類排行榜三甲依次為機械、家居及消費電子行業。

香港商家方面，首日的線上成交訂單數較去年採購節首日升176%，實收交易額較去年採購節首日升284%，活動開始後22秒即成交首單。如果看首周表現，香港商家的線上成交訂單數較去年採購節首周升151%，實收交易額按年升257%。其中消費電子、家居園藝、美容個護行業表現突出。

阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟表示，今屆「9月採購節」預計可觸達全球2,000萬採購商參與，跨境展商可通過B2B直播、短視頻、3D展廳等形式，向全世界展示自己的商品和實力。其中，大促期間的B2B直播總場數預計將達到2萬場，創下平台記錄。

他又指，疫情改變全球貿易格局，一方面傳統買賣雙方紛紛轉型線上，全球貿易正在快速數字化，另一方面越來越多新型採購商例如社交媒體網商，也會加入到線上採購的行列，全球貿易正在加速碎片化。數字化新外貿是國際貿易發展不可逆轉的大趨勢。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【阿里巴巴股價】阿里巴巴周三宣布新業務 智能製造平台「迅犀」擬亮相（第二版）

【阿里巴巴股價】阿里巴巴傳考慮斥資30億美元 投資東南亞網約車巨頭Grab

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口【按此：https：//bit.ly/33iTye4

編輯：陳健婷

 

 

香港股票 貿易 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

恒隆多功能商務空間「HANGOUT 恒聚」於無錫開幕　附人臉識別門禁

下一篇文章

瑞銀、瑞信傳最快明年初達合併建議　瑞銀主席：若否決總部遷至德國法蘭克福（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】明源雲909即日招股　入場費16666元（第二版）
【新股IPO】科利實業暗盤曾飊升3.5倍　一手帳面最多賺7000元
【新股IPO】科利實業暗盤曾飊升3.5倍　一手帳面最多賺7000元
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【港元定期存款】一個月港元定存受捧 滙豐最高息有兩厘
【新股IPO】SaaS概念股明源雲招股 影子股年內幾乎全綫倍升
【新股IPO】SaaS概念股明源雲招股 影子股年內幾乎全綫倍升
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【港元定期存款】3港銀齊加港元定存息　迎戰iBond突擊
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　錄得930億　超購逾531倍（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動孖展火熱　錄得930億　超購逾531倍（不斷更新）