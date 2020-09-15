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安倍晉三胞弟岸信夫料任日本防衛相 曾弔唁李登輝

環球政治 18:11 2020/09/15

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安倍胞弟岸信夫料任日本防衛相 曾弔唁李登輝

日本首相安倍晉三早前因健康理由請辭，菅義偉當選執政自民黨總裁。日媒報道，前外務副大臣、安倍胞弟岸信夫料出任防衛相一職。岸信夫的立場親台灣，外界相信他會採取對華強硬的措施。台灣的李登輝前總統逝世後，岸信夫曾跟隨前首相森喜朗，前往台灣弔唁李登輝。

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共同社引述消息人士報道，岸信夫會加入菅義偉的新內閣，任職防衛大臣，而現任的防衛相河野太郎，將改任總務相一職。岸信夫曾表明支持修憲，主張禁止行使集體自衛權。

岸信夫亦被指與台灣的關係密切，曾表示期待美、日、台展開安全保障對話。台灣的蔡英文總統5月宣誓就職時，岸信夫及由約300名國會議員組成的「日華議員懇談會」，事先透過錄影祝賀蔡英文。

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蔡英文2015年到訪日本時，外界關注她會否與時任首相安倍會面。日媒稱，安倍與當時是國會眾議院議員岸信夫，以及其家鄉山口縣的知事村岡嗣政，與蔡英文共進午餐。

岸信夫的舊姓是安倍，為前外相安倍晉太郎與安倍洋子第三子，即是安倍晉三的弟弟。岸信夫被過繼給舅父岸信和後，才改姓岸。

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岸信夫為自由民主黨眾議院議員，曾任參議員、外務副大臣、防衛大臣政務官。

責任編輯：鄧燕君

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