伊朗被指陰謀暗殺美國外交官 特朗普警告將「千倍奉還」

美國傳媒引述消息指,伊朗正陰謀暗殺美國駐南非大使,以報復今年初美軍以無人機擊殺革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)。總統特朗普警告,倘若伊朗施襲,美軍會以千倍力度還擊。

特朗普於Twitter發帖警告伊朗:

「根據新聞報道,伊朗可能正陰謀向美國發動暗殺或其他攻擊,替遭到美軍擊殺的恐怖份子頭目蘇萊馬尼。他策劃未來的襲擊、謀殺美軍,這麼多年來帶來死亡和苦難。任何來自伊朗向美國的攻擊,不論形式,都會面臨大1000倍的還擊。」

(According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing of terrorist leader Soleimani, which was carried out for his planning a future attack, murdering U.S. Troops, and the death & suffering caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!)