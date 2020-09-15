【方圓公關人生@iM網欄】利用AI反洗黑錢  既專業又可避嫌金融政治化

香港警察毒品調查科早前高調地以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢罪拘捕15人，並懷疑操控壹傳媒（00282）股價，由於個案涉及「炒賣」股票且政治敏感度高，成為市場熱話。

犯法就係犯法，不過又「毒品調查」又「恐怖份子」的確會令金融市場感覺驚嚇，隸屬於香港警務處刑事及保安處刑事部的毒品調查科（Narcotics Bureau／NB），主要職責除了蒐集有關在香港和海外入口、製造和分銷毒品的情報、掃毒以外，亦包括遏止與香港有關的犯罪集團活動、凍結及充公犯罪集團資產以至恐怖份子籌資活動，而犯罪集團的定義，包括涉及色情活動、非法賭博、詐騙、商業罪案及高利貸等等，金融商業犯罪當然歸屬在內了。

經常聽聞的「洗黑錢」，涵蓋所有掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，而香港金融管理局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的風險管理系統，而相關國際標準是由財務行動特別組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）制定（香港是FATF成員），非常專業的。

香港作為國際金融中心，監管機構一直以來對提倡「反洗黑錢」（Anti-Money Laundering／AML）不遺餘力，事實上金融機構、從事金融服務、財務公司、擁有放債人牌照的公司都會聘請專業的AML負責人員，而坊間亦有不少相關課程，內容包括反洗黑錢及反恐怖分子籌資活動及相關法例，如何進行客戶盡職審查及個案分析，監察政治人物及其他較高風險客戶等。然而，現今網絡數碼世代，大量網絡交易進行，但人力資源成本高，因此利用人工智能（AI）及大數據分析應用於「反洗黑錢」系統是大趨勢，現實狀況是，金融機構每日需監察個案成千上萬，即使利用簡單參數系統篩選個案，準確度及效率均成疑，也容易出現誤判；人工智能技術能應付高頗率運算，可從大量交易資料及數據中偵測；自主學習預測未知的可能高風險洗錢活動，甚至辨識真偽，歸納出數據內的異常特徵，判斷交易的洗錢風險。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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