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【新股IPO】科利今日掛牌高收升2.3倍  每手帳面賺4600元

股樓投資 18:06 2020/09/15

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科利實業（01455）今日掛牌，股價較招股價0.4元高開近1.4倍，報0.95元，隨後曾回落至低位0.82元後再反彈，終以高位1.32元收市，升2.3倍；成交1.477億股，涉資1.45億元，以每手5,000股計，一手帳面賺4,600元；上市獨家保薦人創陞融資。

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該股是次上市共發售3.125億股，其中10%公開發售獲6.7倍超購，認購一手中籤率30%；以招股下限定價，集資淨額6,670萬元。

是次集資所得主要用作擴充和升級生產設施提升生產能力、用於提升研究及工程能力，以及引入採用自家品牌新產品等。

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科利主要按ODM模式從事設計、開發及製造個人護理及生活時尚電器，公司客戶主要為國際品牌擁有人及其產品主打美國、日本及歐洲市場。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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