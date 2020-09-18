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【上篇】學懂接受失敗  不跟大巿「鬥氣」 股民應有10種投資態度

股樓投資 15:00 2020/09/18

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引言：

 

近月美股狂升，港股IPO熱鬧，股民渡過了不少興𡚒時光。但股海無情，更難以捉摸，這一刻升，不保證下一刻繼續升。無論是賺或蝕，賺時沖昏腦筋，蝕時更失去方向變迷茫，這個時候亦是最危險，錯誤判斷由此而生，由此輸得一敗塗地，全軍覆沒。美國著名財務投資顧問Richard Rosso，有豐富投資經驗，自己做過股票經紀，曾著書Random Thoughts of a Money Muse，他總結自己和別人的投資經驗，列出10種股民應有的投資態度。Rosso的提醒不是保證你長買長勝，但至少減低「輸到喊」的風險。

 

1. 接受投資是會失敗

 

「我會等到股價回來，就會賣掉。」這是不少小股民常說的。投資者往往對自己信心爆棚，覺得自己眼光獨道，但其實每個人在股巿上，都應當謙虛，因為個人想法從來不能改變巿場。謙虛的投資者，在適當時候，會承認自己的投資錯誤，才能在股巿中生存下來。

 

2 . 買股票前問自己兩個問題

 

買股票前最好問問自己以下兩個問題，一是如果我真的選對了股票，我應該在什麼價位沽出賺到錢？第二是如果我選錯了股票，我應該在什麼價位沽出？投資股票只是手段，讓你賺到錢去達成一些目標。記住投資股票的原因，不是因為別人給你一個「必升」的股票號碼，或者抱著短期內成為富翁的心態而去投資股票，如此必輸無疑。

 

3. 不要輕信他人

 

耶魯大學教授Robert J Shiller研究經濟行為，他發現一些看法或觀點可以迅速在人群中傳播，繼而影響大眾的行為，進而產生巨大的經濟力量，其中例子就是炒熱加密貨幣比特幣。當人人都覺得比特幣會大賺，即使大家不知道究竟這種沒有資產支持的貨幣是什麼，都會湧向買比特幣。人總喜歡聽故事，但故事可以引發恐懼的情緒、貪婪等，並且在人群中滙集成巨大的力量，而「悲劇」往往由此發生，投資者要緊記這點。

 

4. 要順勢而行

 

80%的投資組合表現是好是壞，是由大趨勢決定。老手投資者會在股票52周新高時，尋找破頂股；相反新手投資者會避開在52周新高時入貨。過去有不少研究發現，當52周新高時，巿場都會出現悲觀情緒，即使大巿有望再創新高。Rosso不是叫投資者按什麼研究去買股票，他只想提醒投資者，要明白能否賺錢，跟大巿潛在走勢有關。

 

5. 不放手由賺變蝕

 

已獲利的股票不沽出，原因是不想交稅，這實在是最糟糕的原因。因為你不沽出已賺錢的股票，你就永遠算不上賺錢。當你看到手上的股票，由本來賺錢，因為種種原因不捨得賣掉，之後由賺轉蝕，接着期望股票會回升獲利，如此例子實在見過無數。

 

6.要學懂耐心等待

 

不少投資者靠消息短炒獲利，忽略公司的基本面，畢竟巿場非理性的時間多。但當我們的投資團隊將一些公司列入投資組合內，而這些公司的現金流、生意增長等各項指標，都附合我們的要求標準，即使公司仍處於起步階段，在其他人眼中不值得投資。投資最大的挑戰是要等待，而這個等待需要經驗累積及學習有耐性。

 

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責任編輯:鄭靜珊

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