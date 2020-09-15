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【新股IPO】明源雲909首日借出孖展460億 招股反應佳 公司業務你又了唔了解？

股樓投資 20:08 2020/09/15

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明源雲 （新上市編號：00909）今日起至周五（18日）招股，觀乎招股首日，反應十分不錯，首日孖展錄得借出約460億元孖展額，相當於超額認購73倍。看到公司名稱一個「雲」字，就知道是跟科技有關，但到底緣何令該股一出就被市場看高一綫，甚至預期一手難求，會掀起另一輪新股熱爆潮。明源雲吸引力何在？大家對這公司業務又有多少認識？

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明源雲主要為內地地產開發商及其他房地產產業參與者開發ERP（企業資源計劃）解決方案和SaaS（軟件即服務）產品。根據弗若斯特沙利文的資料，明源雲是中國房地產開發商的第一大軟件解決方案供應商，按2019年的收入計，公司佔18.5%的市場份額；按收入計則為ERP（企業資源計劃）解決方案及SaaS產品的最大提供商，分別擁有16.6%和 23.3%的領先市場份額。若按合約價值計，集團的市佔率為24.6%，屬行業的龍頭。

經常說的SaaS，到底是什麼呢？

軟件即服務（Software as a Service，縮寫：SaaS），亦可稱為「按需即用軟件」（即「一經要求，即可使用」），它是一種軟件交付模式。 在這種交付模式中，軟件僅需通過網絡，不須經過傳統的安裝步驟即可使用，軟件及其相關的數據集中寄存於雲端服務。

今次上市集資，就是要把資金在未來1至5年內升級及增強現有SaaS產品的功能及特性，以及加強尖端技術。

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2019年明源雲已直接及間接服務約4,000名付費終端集團客戶，包括近3,000名房地產開發商。當中，更直接及間接服務99間百強地產開發商付費終端集團客戶，期內合共佔明源雲總收入的42%。

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成立於2003年的明源雲，按合約價值計，截去年底集團市佔率約24.6%，為行業龍頭。根據招股文件顯示，集團主要為內地地產開發商及其他房地產產業參與者開發ERP（企業資源計劃）解決方案和SaaS（軟件即服務）產品，管理業務流程，包括銷售及營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。

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記者：張以正

SaaS 明源雲（00909） IPO 香港股票

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