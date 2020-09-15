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與TikTok打對台 YouTube推新平台搶印度市場

環球社會熱點 17:33 2020/09/15

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與TikTok打對台 YouTube推新平台搶印度市場

中國與印度關係緊張，TikTok等50多個中國的應用程式在印度被禁。在TikTok被逼推出印度市場之際，YouTube在印度測試新應用程式「YouTube Shorts」。 YouTube Shorts功能與TikTok類近，同樣主打短片。

YouTube產品管理副總裁賈非（Chris Jaffe）指，Shorts平台能讓藝人及內容創作者，可單用其手機就把拍攝精彩短片。

美國、印度人準備翻牆？VPN程式網頁流量飆 【下一頁】

特朗普威脅封殺TikTok 美國網紅提前陷恐慌 【下一頁】

該平台可讓用戶把多條影片串連一起，亦可控制其拍賣速度，並設有計時器、免提錄音等功能。用戶亦可以選擇使用平台內置歌曲庫的音樂，以錄製影片。

Shorts現時僅適用於Android系統，YouTube計劃盡快把Shorts擴展至iOS系統。

賈非指，當Shorts之後加入更多功能後，會把平台擴展到其他市場。

中國及印度在邊境的流血衝突，令中印關係惡化，TikTok在6月起被印度封殺。印度是TikTok最大的海外市場，估計有高達1,200萬名用戶。

責任編輯：林嘉莉

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