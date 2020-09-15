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【劈價成交】何交田皓畋連錄蝕讓 內地客睇淡後市劈價近「1球」沽明賺暗蝕

股樓投資 17:33 2020/09/15

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疫情持續回穩，但市場仍有看淡樓市的業主願意大幅減價沽貨。最近何文田皓畋錄得一宗業主劈價約100萬沽貨個案，成交價低市價達15%。


香港置業高級營業經理朱碧其表示，何文區內二手承接不俗，本月至今區內皓畋錄已約4宗買賣成交，較上月同期錄約2宗明顯增加，該行剛促成一宗皓畋單位買賣成交，單位為皓畋5座高層F室，向西北望開揚景，2房間隔，實用面積約587平方呎。朱碧其稱，單位以1,350萬元放盤4個月後獲外區客接洽，議價後減價90萬元，以約1,260萬元成交，減幅近7%萬元，實用呎價約21,465元。現時皓畋放盤叫價每呎約25,000元水平，換言之是次成交呎價較市價低約15%。

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朱碧其指，買家為首置港人，心儀單位位處高層兼光猛，睇樓1次即拍板入市自住。至於單位原業主為持有香港身份證的內地人士，於本港持有數個單位，原業主於2016年10月以約1,204.88萬元購入上述單位作收租用途，由於看淡後市，趁單位持貨3年剛鬆綁SSD辣稅即決定沽出單位，並多次將叫價調低，是次轉售帳面賺約55.12萬元，物業3年多來只升值約4.6%，若計及當時入市的釐印費及賣出單位的佣金等開支，料蝕使費離場。不過，朱碧其原業主已收租達3年，也可彌補到上述開支。

事實上，上述單位業主微蝕離場已算「幸運」，皓畋於過去數月的疫市下連業主蝕讓個案，其中9座頂層一個特色戶，單位實用面積1,468平方呎，7月時以4,700萬元易手，呎價32,016元，原業主於2016年以5,723.1萬元購入單位，持貨4年帳面蝕約1,023萬元。此外，皓畋9座低層F室，實用面積581平方呎，屬於2房間隔，原業主2017年初以1,232萬元購入，日前以1,180萬元轉售，持貨3年餘帳面蝕讓約52萬元離場。

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朱碧其指，皓畋單位中約有4成為內地人持有，現時屋苑約有90個放盤，其中實用面積452平方呎的連租約兩房單位，叫價由1,000萬元起；至於交吉單位則由1,150萬元起。朱碧其說，部份看淡後市內地客業主一般較急於沽貨，議價空間亦較大，普遍達7%至15%的減價空間，高於其他二手屋苑的放盤。

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記者：陳詠妍

皓畋 何文田 疫情 香港 沽出 平手離場 香港身份證

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