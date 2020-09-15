【中美角力】美國土安全部警告　中國黑客用漏洞向美政府發動攻擊

▲ 美國國土安全部昨（14日）發出通知，指控中國黑客利用Citrix、微軟Exchange Server、F5及Pulse VPN等多項產品的漏洞，攻擊美國政府部門。

中美關係愈趨緊張，甚至牽涉到網絡間諜上的角力。美國國土安全部昨（14日）發出通知，指控中國黑客利用Citrix、微軟Exchange Server、F5及Pulse VPN等多項產品的漏洞，攻擊美國政府部門。

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據美國國土安全部旗下網路安全暨基礎架構安全署（CISA）消息指，中國國安部指揮的網路黑客在過去12個月，曾多次利用開源及市售攻擊工具，對美國政府發動網路攻擊。黑客利用Shodan掃瞄有漏洞而未修補的連網工具，而過去12個月曾遭黑客用來發動攻擊的漏洞遍布主要網路設備，包括F5 Big-IP上的CVE-2020-5902，執行任意程式指令或Java程式、刪除檔案或關閉服務；微軟Exchange上的CVE-2020-0688執行遠程程式，以便搜集受害者郵件資料等。

同時，美國政府某部門更被植入China Chopper，可用作上傳檔案及暴力破解密碼。CISA指出，黑客常透過釣魚郵件、惡意連結或掃描已知的網路裝置漏洞，進入受害網路並安裝木馬程式與外部C&C建立連線，並在網絡中執行竊密或竊取電子郵件資料等行動。

而CISA和FBI建議政府單位目前必須定期檢查網絡情況，計劃及準備好漏洞修補管理方案，防止新的威脅出現。

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責任編輯：曾曉汶