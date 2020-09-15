【宏觀中國】「十一」出行需求爆發　國內民航客運量有望創新高

隨着中國疫情管控愈來愈好，經濟活動逐步恢復，連本來重傷的航空業，至少國內航綫已開始見有起色。單看最近中資航空股的表現，就知聰明錢已經偷步炒復甦。從8月至今，東航（00670）、南航（01055）和國航（00753）累計升幅介乎22.5%至34.9%。

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未來的「十一」國慶長假期，將是檢驗其復甦程度的最佳指標。「去哪兒網」的數據顯示，截至周一（14日），「十一」國內機票預訂量已超過去年同期水平。

「去哪兒網」大數據研究院院長蘭翔表示，按照目前的國內民航的恢復趨勢看，今年「十一」國內民航旅客量將會按年增長10%，預計國內民航運送旅客量會超過1,500萬人次，創「十一」黃金周設立以來最高。

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事實上，自從疫情斷絕了大部分國與國之間的客運往來，中國政府銳意發掘消費回流的需求，例如在增發免稅店的牌照，方便消費者在境內購買高檔品牌的免稅商品。

更重要是，內地航企相繼推出「隨心飛」的套票產品，即以優惠價格可在限定時間內無限次乘搭的優惠。資料顯示，東航推出的「周末隨心飛」賣出超過十萬套，回籠3億元人民幣以上的資金，不止可以幫補航企的現金流，也可逐步恢復居民乘搭航班的信心。

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記者：林衛