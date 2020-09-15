▲ 【英國脫歐】或撕毀脫歐協議法案獲國會通過 約翰遜強調無意動用

英國脫歐談判持續之際，英國國會以大比數支持，通過被指或撕毀脫歐協議的「內部市場法案」。首相約翰遜（Boris Johnson）形容法案是法律安全網，強調無意動用。惟有英國外交官認為，議案恐重挫英國國際聲譽，或令其他國家未來不敢與英國簽協議。

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英國下議院周一以340票支持，263票反對，通過內部市場法案（internal market bill）。保守黨在國會有巨大議席優勢，雖有2名保守黨議員反對，30人棄權，無礙法案順利過關。

約翰遜稱歐盟在談判過程中，利用北愛的敏感情況大造文章，故英國要奪回主導權，確保英國經濟及政治完整。他形容內部市場法案是法律安全網（legal safety net），就像買保險（insurance policy），強調「絕對無意動用法案」（ have absolutely no desire to use these measures）。

英國廣播公司（BBC）庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）分析指出，以約翰遜政府在國會的巨大優勢，成功過關是沒有懸念。她稱不少保守黨議員都認為，公眾對這些脫歐爭吵與趣不大，少數關注事件的人，相信亦支持對歐盟強硬。

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內部市場法案賦權英國政府，單方面決定北愛關稅安排，可凌駕脫歐協議相關內容，被指變相撕毀脫歐協議。英國駐美前大使達羅克（Kim Darroch）認為，法案嚴重損害英國國際聲譽，等同對外宣示，英國簽署協議後，覺得不喜歡某部分便單方面改寫，將重挫英國國際聲譽。

責任編輯：林建忠