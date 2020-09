▲ 【英國脫歐】或撕毀脫歐協議法案獲國會通過 約翰遜強調無意動用

英國脫歐談判持續之際,英國國會以大比數支持,通過被指或撕毀脫歐協議的「內部市場法案」。首相約翰遜(Boris Johnson)形容法案是法律安全網,強調無意動用。惟有英國外交官認為,議案恐重挫英國國際聲譽,或令其他國家未來不敢與英國簽協議。

英國下議院周一以340票支持,263票反對,通過內部市場法案(internal market bill)。保守黨在國會有巨大議席優勢,雖有2名保守黨議員反對,30人棄權,無礙法案順利過關。

約翰遜稱歐盟在談判過程中,利用北愛的敏感情況大造文章,故英國要奪回主導權,確保英國經濟及政治完整。他形容內部市場法案是法律安全網(legal safety net),就像買保險(insurance policy),強調「絕對無意動用法案」( have absolutely no desire to use these measures)。

英國廣播公司(BBC)庫恩斯伯格(Laura Kuenssberg)分析指出,以約翰遜政府在國會的巨大優勢,成功過關是沒有懸念。她稱不少保守黨議員都認為,公眾對這些脫歐爭吵與趣不大,少數關注事件的人,相信亦支持對歐盟強硬。

內部市場法案賦權英國政府,單方面決定北愛關稅安排,可凌駕脫歐協議相關內容,被指變相撕毀脫歐協議。英國駐美前大使達羅克(Kim Darroch)認為,法案嚴重損害英國國際聲譽,等同對外宣示,英國簽署協議後,覺得不喜歡某部分便單方面改寫,將重挫英國國際聲譽。

