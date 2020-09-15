維港投資助美國科企革新DNA編寫 領投6000萬元種子融資

李嘉誠名下維港投資牽頭下，Ansa Biotechnologies今天宣布成功完成790萬美元（約6,100萬港元）種子輪融資，將用所得資金來開發新一代更快速和便宜的DNA合成技術。

Ansa脫自加州大學柏克萊分校的科研，主打利用酶（enzyme）更快、乾淨和準確地合成出DNA，號稱跟過去35年幾乎沒有改變過的DNA化學製作方法截然不同。Ansa未來幾個月將利用所募資金招募世界頂級人才，興建既新且最先進的研發設施，並在業界建立戰略合作夥伴關係。

本輪超額認購的種子輪融資由維港投資領投，參投方包括 Mubadala Capital-Ventures、Humboldt Fund等，加上2018年12月由Fifty Years發起的種子前輪融資，公司迄今已籌集920萬美元。

Ansa 行政總裁 Daniel Arlow 揚言，生物技術將繼續革新多個行業，深信自家DNA合成技術，是生物技術和基礎生物學研究在創新上的原動力。

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三藩市種子基金Fifty Years 的創始合夥人Seth Bannon解釋，DNA讀取、編寫和編輯是合成生物學的核心支柱，當中編寫 DNA 的能力是目前合成生物學業最大樽頸，Ansa的完全酶促過程能令 DNA 合成更快、（DNA鏈能）更長、更優質，有助促進整個合成生物學產業的發展。

Horizons Ventures的Patrick Zhang指出，Ansa獨特且萬用的酶促技術有望為DNA合成速度和準確度樹立標準，技術將簡化 DNA 代碼編寫，支援和促進合成生物學行業的發展。

責任編輯：姚沛鏞