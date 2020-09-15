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【iBond 2020】專家料全年港仍現通脹 新iBond初期回報或達1.1厘

即市財經 17:54 2020/09/15

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雖然市傳i Bond 2020的固定息率計法或調低，但ING及華僑永亨銀行皆料過去6個月的通脹升1.1%，變相令i Bond初期回報或有1.1厘。

政府將於下周一（9月21日）公布8月份的消費物價指數（CPI），專家料或出現連續兩個月收縮，繼7月份下跌2.3%後，8月再錄得約2%跌幅。不過，專家相信只是短暫現象，今年全年通脹仍由升約0.5%，到最進取預估的升1.4%。市傳9月29日開賣的通脹掛鈎債券（iBond 2020），年息是參考過去6個月的通脹，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈料升1.1%，令這類定息產品的初期回報有機會達1.1厘，有望跑贏定存，由於市面一年定存的最高息，只是集友的1厘，兩年期也以招商永隆的1厘為「高息王」，媲美iBond的「包底息」；如果以浮息計算，6個月的通脹有1.1%，較保證年回報一厘的「保底息」高。

星展：通縮料僅屬短暫現象 不會持久

星展香港研究部經濟師謝家曦說，即使下周一揭盅的8月份消費物價指數（CPI），連續兩個月收縮，繼7月份下跌2.3%，為16年來首呈急跌後；相信8月續跌2%。然而， 相信只屬短暫現象， 通縮不會持久；今年全年料升1.1%，明年再有2%漲幅。

本報向多位專家查詢，現時對明年本港消費物價指數的預測呈分歧，最進取是花旗料升2.3%，東方滙理預計錄得2.2的升幅；華僑永亨、上商及ING銀行預計只錄得1.5%漲幅。至於2022年，大新 （02356） 更料通脹勁彈2.4%，由此推斷，變相令官債的最高回報可能達2.4厘。

華僑永亨：倘iBond維持1厘保底息 或仍吸引

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，雖然市傳iBond 2020未必維持「保底息」一厘，更傳第7次發行的（iBond 7），政府或調整保證年回報。不過，為了保持iBond的吸引力，預計政府未必會調整保證年回報率。就算較早前、即8月中政府公布第二季GDP終值，同時將整體消費物價通脹率的預測，由原本的1.4%下調至0.8%。不過，由於銀行體系流動性充裕，總結餘已升至2017年以來高位，周四（9月17日）突破2,094億元，大部份銀行已下調定存利率，若官債維持1%的底息，對於保守投資者而言或仍吸引。

至於對8月的單月份CPI預測，料按月未必繼續下跌；惟按年計續跌的機會較大，因為政府的紓困措施繼續對通脹帶來下行壓力。另外，7月以來實行嚴格的防疫限制措施，餐飲業下調價格增加生意，以及去年同期豬瘟問題，造成高基數效應；再加上零售商促銷活動，均可能令整體通脹率按年續跌。預期8月CPI按年跌1.9%。而放眼這3年的通脹預測，料今年全年的升幅約為0.5%，明年升1.5%，以及2022年的1.9%。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，8月的CPI料再跌約2%，全年計則微升0.5%，明年則回升2.1%。

尚有其他專家對通脹的最新看法，詳情請看【下一頁

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : iBond 2020

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