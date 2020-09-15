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【歐洲第二波疫情】馬賽淪法國重災區 須增重症病床

環球社會熱點 17:16 2020/09/15

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【歐洲第二波疫情】馬賽淪法國重災區 須增重症病床

歐洲處於第二波疫情，法國部分城市收緊防疫限制，防止醫療系統崩潰。西南部城市波爾多和南部的馬賽限聚令收緊至10人、限制入場觀看體育比賽和參加大型活動的人數於1000至5000人。在馬賽，每一萬人就有195人確診新冠肺炎，遠高於全國平均的70人和巴黎的154人；波爾多則有143人。

大馬賽地區的高級官員米爾芒德（Christophe Mirmand）周一表示，雖然口罩令在夏天早已實施，但確診病例持續增加，須收緊防疫限制，以確保衛生服務不會崩潰。

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馬賽和波爾多同是法國疫情的重災區。馬賽地區的深切治療部使用量急增，上周重症病人翻倍。當地醫院主管稱，本周須增加深切治療病床，醫療系統「接近飽和」。

波爾多主要醫院的總監稱，現時醫療系統已「亮起所有紅色警報」，重症病人在過去10日急增，佔全醫院所有新冠肺炎患者的超過3成。

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馬賽和波爾多的政府要求企業實施在家工作措施，減少繁忙時間的人流，並限制護老院的探訪時間；所有大型活動，如貿易博覽會，都要取消。馬賽更實施禁酒令，酒吧和食肆晚上8時須關閉。

責任編輯：鄧燕君

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