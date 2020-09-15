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【人工智能】全球AI支出年增20%　IDC：運用AI有望加快企業復原

科技 16:53 2020/09/15

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聊天機械人技術日漸成熟，更切合零售銷售的應用場景。（法新社資料圖片）

企業因疫情轉向加強數碼業務，人工智能（AI）是一大利器。調研機構IDC的數據指出，全球對AI的支出預估會以年複合增長率20.1%上升，至2024年將增至逾1,100億美元（約8,525億港元），其中以零售與金融業為在AI上花費最多的行業。

IDC資深研究經理蔡丹青表示，香港企業採用AI以改善供應鏈運作、顧客體驗與風險管理，特別是金融業採用的積極性較高，這與國際上其他地區的情況相似。普遍而言，一個地區的核心行業，對採用AI來加強業務競爭力更為積極。

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零售投放Chatbots 銀行重分析

據IDC日前發表的《全球AI支出指南》報告指出，兩大企業採用AI的動力為改善顧客體驗與提高員工的工作效能，現時最主流的AI應用案例亦與之相關，包括自動化客戶服務代理、銷售過程推薦、自動化威脅情報與預防等（見表）。據IDC數據，今年所有AI支出中，軟件與服務各佔超過整體三分之一，餘下則為伺服器等硬件支出，預計未來以軟件支出增長最快。另外，美國將佔AI支出逾一半，第二大地區為西歐，中國為第三。

報告續指，零售業的AI投資主力投放在聊天機械人（Chatbots）與推薦引擎，而銀行業就着眼於加強欺詐分析、調查與項目顧問推薦系統。另未來數年，媒體、政府以及專業服務，在AI支出的增長預料較其他行業更快。

AI有助提高顧客體驗，以及員工的工作效能。（圖片來源：法新社）

在新冠肺炎疫情下，不少行業都因營運與供應鏈受到打擊，在最受衝擊的行業如交通、娛樂與款待業，今年的AI投資項目可能會延遲推出甚至暫緩。但IDC提醒，運用AI可望協助企業加快復甦，有助改善收入與營運，長遠會變得更為靈活。

「企業AI解決方案現在未言成熟，但數據管理與運作技術的持續改進，可以提高AI用途與可信度。」蔡丹青又提到，公眾與消費者對AI的複雜性與影響理解漸增，更為關心AI安全議題，從而推動企業增加對AI管治、數據運作等範疇的投資，「平台即服務」的提供商亦可望因而受惠。

記者：周俊霖

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